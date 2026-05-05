ماهواره؛ تهدیدی جدی برای فرهنگ قوم بلوچ و سلامت روان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در پی گسترش استفاده از فناوری‌های رسانه‌ای و افزایش دسترسی به محتوای متنوع در نقاط مختلف کشور، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی جدیدی برای خانواده‌ها و جوامع محلی ظهور کرده است.

شکست دشمن قسم خورده آمریکایی صهیونیستی در جنگ های سخت، باعث شده تا دشمن به جنگ نرم روی آورد و با نفوذ در خانه های ایرانیان به خصوص مردم سیستان و بلوچستان، فکرها و ذهن ها را تسخیر کرده و بی بند و باری را در جامعه اسلامی ترویج دهد.

یکی از این چالش‌ها، استفاده از ماهواره و دسترسی به محتوای نامناسب و غیراخلاقی است که می‌تواند تأثیرات منفی بر روی نوجوانان و کودکان داشته و عاملی برای فروپاشی بنیان خانواده های ایرانی باشد.

دشمن به دنبال سست کردن بنیان خانواده های ایرانی است

مولوی موسی حسین بر، امام‌ جماعت مسجد اهل سنت مدنی خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ جایگاه خانواد بیان کرد: امروزه شاهد هستیم که دشمنان اسلام و بدخواهان این مرز و بوم، تهاجمی نرم و بی‌صدا را علیه این دژ مستحکم آغاز کرده‌اند.

وی افزود: آن‌ها با پخش تصاویر و برنامه‌های مبتذل از طریق ماهواره‌ها، حیا را که سنگ‌بنای غیرت و ایمان ماست، هدف قرار داده‌اند؛ در سیستان و بلوچستان، غیرت، ریشه در خون و تبار ما دارد، اما می‌بینیم که چگونه این برنامه‌ها، غیرت مردان و حیای زنان ما را هدف گرفته‌اند.

مولوی حسین برگفت: باید آگاه باشیم؛ دشمن می‌خواهد بنیان خانواده را سست کند تا جوانان ما را از مسیر دین دور سازد؛ دشمن می خواهد با از بین بردن جایگا و ارزش بنیان خانواد به اهداف خود برسد.

وی افزود: بسیاری از برنامه‌های این شبکه‌ها، دقیقاً با هدف تخریب نهاد خانواده طراحی شده‌اند؛ در فرهنگ بلوچ، حیا و شرم بزرگترین سرمایه است، اما این برنامه‌ها می‌خواهند این سرمایه را از ما بگیرند.

امام‌ جماعت مسجد اهل سنت مدنی خاش بیان کرد: تماشا محتوای نامناسب که باعث تخریب روحی و روانی می شود از نظر شرعی اشکال دارد؛ در واقع در دین اسلام، هرآنچه که به جسم و روح آدمی آسیب بزند حرام است.

وی در پایان گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند؛ زمانی فرامی رسد که حفظ دین مانند نگه داشتن آتش در کف دست است؛ ماهواره‌ها، شعله‌های آتشی هستند که ایمان را می‌سوزانند؛ و نوری را که خداوند در قلب خانواده‌ها قرار داده است را خاموش می‌کند.

تماشای محتوای غیر اخلاقی حرام است

مولوی عبدالصمد بلوچ زهی امام جمعه اهل سنت سیرکان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ماهواره‌ به دریچه‌ای برای ورود محتوای مبتذل و زشت در جامعه تبدیل شده و آرامش و امنیت روانی خانواده‌های استان را بر هم زده‌است.

وی ادامه داد: تصاویر و فیلم‌های نامناسب، با سرعتی هشداردهنده در میان خانواده‌های منطقه رواج یافته است؛ این‌گونه محتواها نه تنها بنیان‌های اخلاقی جامعه را سست می‌کنند، بلکه پاکی و طراوت روح جوانان و کودکان را نیز آلوده می‌سازند.

مولوی بلوچ زهی بیان کرد: این یک بحران اخلاقی عمیق است که اگر به‌سرعت مهار نشود، آینده‌ نسل‌های آینده را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد.

وی گفت: از منظر شریعت اسلام، تماشای چنین محتواهایی نه‌تنها گناهی نابخشودنی، بلکه حرام مطلق است؛ علما با استناد به آیات زرین قرآن کریم بر حرمت قطعی تماشا محتوای مبتذل و اشاعه‌ آن تأکید کرده‌است.

امام جمعه اهل سنت سیرکان خاطرنشان کرد: این تأکیدات، ریشه در آموزه‌های بنیادین اسلام در باب عفت، پاک‌دامنی و لزوم حفظ حریم خانواده دارد.

نصب و استفاده از ماهواره برای دسترسی به محتوای حرام جایز نیست

مولوی واحد بخش شنبه زهی، امام جمعه اهل سنت سیب و سوران، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با استناد به آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ» (به مؤمنان بگو چشم‌هایشان را حفظ کنند)، بر حرمت شرعی تماشای محتوای حرام و نامحرم تأکید کرد گفت: نصب و استفاده از ماهواره برای دسترسی به محتوای حرام جایز نیست.

وی افزود: این موضوع گناه کبیره شمرده می شود و مسئولیت اصلی را متوجه کسانی است که ابزار دسترسی به این محتوای مخرب را فراهم می‌کنند.



مولوی شنبه زهی به اهمیت نقش خانواده در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرده و خانه را سنگری در برابر این تهاجم فرهنگی دانست و بیان کرد: در مکتب اسلام، حفظ عفت و حیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه سالم و پویا تلقی می‌شود؛ این امر نه تنها در ابعاد فردی، بلکه در ساختار خانواده و اجتماع نیز تأثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد.

اسلام به حفظ طهارت قلب و سلامت روان تاکید دارد

وی تصریح کرد: آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ» از سوره نور، به صراحت بر لزوم کنترل نگاه و پرهیز از چشم‌چرانی و خیره شدن به نامحرم تأکید دارد؛ این دستور الهی، گامی اساسی در جهت حفظ طهارت قلب، سلامت روان و استحکام روابط خانوادگی است.

امام جمعه اهل سنت سیب و سوران، با اشاره به این آیه شریفه، تماشای محتوای حرام را از منظر شرعی گناهی کبیره دانست و گفت: این محتوا می‌تواند شامل فیلم‌ها، تصاویر، یا هرگونه اطلاعاتی باشد که با موازین اخلاقی و شرعی اسلام در تضاد است؛ از دیدگاه فقهی ترویج فساد و فحشا از طریق رسانه‌ها، امری ممنوع است؛ بنابراین، نصب و استفاده از ابزارهایی مانند ماهواره که در بسیاری از موارد، بستری برای دسترسی به چنین محتوایی فراهم می‌آورند، شرعاً جایز نیست و تبعات اخروی و دنیوی ناگواری را به همراه دارد.

وی بیان کرد: جنگ نرم، تهاجمی فرهنگی است که با هدف تضعیف باورها، ارزش‌ها و هویت ملی و دینی یک جامعه صورت می‌گیرد؛ در این میان، خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین نهاد تربیتی، نقشی حیاتی در واکسینه کردن فرزندان در برابر این تهاجم ایفا می‌کند؛ ترویج فرهنگ صحیح، آموزش موازین اخلاقی و دینی، و ایجاد فضایی سرشار از محبت و همدلی در خانواده، می‌تواند فرزندان را در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مقاوم سازد.