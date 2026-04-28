سعیدی: استکبار آمریکایی صهیونی با دست ملت ایران نابود خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی صبح سه شنبه در تجمع مردمی شهر سامان با قدردانی از حماسه مردم در شب‌های جنگ رمضان که بر عهد خود ماندند، اظهار کرد: در جریان حدیبیه در سال ششم هجری، یاران پیامبر (ص) با ایشان عهد بستند که تا آخرین نفر و آخرین نفس از حضرت حمایت کنند و در میدان بمانند که آیه «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا» (فتح/۱۱) در شأن ایشان نازل شد.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز هم مردم مبعوث شدند و این بعثت مردمی به اذن الهی ادامه دارد، افزود: مردم ثابت کردند که جنودالله و رهروان پیامبر اسلام (ص) هستند. این مردم «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» را فقط در شعارها فریاد نزدند بلکه هم شعار را محقق کردند و هم شعور را در میدان به منصه ظهور گذاشتند و دشمن را برای همیشه پشیمان کردند.

سعیدی با تأکید بر اینکه ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول خدا است، بیان کرد: بیعت مردم با امام جدید آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در امتداد بیعت با پیامبر (ص) است و به فضل الهی موجب رضایت خدای سبحان خواهد بود.

مدرس حوزه‌ علمیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بعثت مردم همیشه در صحنه یعنی آنکه این مردم همان کاری را که انبیا و اولیای الهی و ائمه اطهار (ع) انجام دادند، در پیش گرفتند. رسول خدا با بعثتش در شبه جزیره عربستان که غرق در جهالت و ضلالت بود، هم حکمت و معرفت را به بادیه‌نشینان آموخت و هم آنها را تزکیه و به ملکوت اعلی پیوند دادند.

بیعت مردم با امام جدید انقلاب در امتداد بیعت با انبیا و امامان است

سعیدی اظهار کرد: مردان و زنان متدین ایران هم در عرصه جنگ رمضان کار بزرگی انجام دادند و به همه ملل مسلمان و آزاده عالم نشان دادند که راه رسول الله را ادامه می‌دهند. این اعجاز و اراده الهی است که این مردمان شب و روز در سرما و گرما یا در برخی ایام تا دو و سه نوبت در خیابان‌ها جمع شدند و از انقلاب و کشور حمایت کردند.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر مضامین نورانی آیه «إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ» (فتح/۱۰)، افزود: کسانی که با ولی خدا بیعت می‌کنند درواقع بیعت کنندگان با ذات اقدس الهی هستند و دست در دستی قرار دادند که بالاتر از همه دست‌ها است. کسی هم که عهد بشکند خودش ضرر کرده است.

سعیدی با بیان اینکه خدا می‌خواهد با دست این ملت مبعوث شده آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی و استکبار جهانی را در نگاه همه عالمیان و آدمیان رسوا و نابود سازد، افزود: بر طبق آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ» (انفال/۱۵) هر جا که احزاب کفار و منافقان، مسلمانان را محاصره و تهدید و محدود کردند و همه نیروهای عالم را علیه اسلام و مسلمین متحد ساختند، قرآن تأکید دارد که مومنان مسلمان فرار نکنند بلکه پابرجا و محکم بایستند.

وی با اشاره به اینکه ایرانیان زمانی که در بدو انقلاب اسلامی مورد تهاجم ارتش بعث قرار گرفتند هیچ امکاناتی حتی سیم خاردار نداشتن ، افزود: دشمن اما تا دندان مسلح بود، خدای سبحان ملجأ و پناه جامعه مستضعف ایران شد، خرمشهرها آزاد شد و فتح و پیروزی یکی پس از دیگری به اذن الهی اتفاق افتاد.

سعیدی یادآور شد: امروز هم مردم ایران همان خدا را دارند و به اراده و عنایت الهی طبس ۲ را در دشت مهیار اصفهان به چشم دیدند به‌گونه‌ای که جنگنده‌های آمریکایی با آتش تکاورهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آتش گرفتند و ساقط شدند. خدا بر دل‌های دشمنان رعب و وحشت و بر دل مؤمنان، سکینه و آرامش را جاری می‌سازد.

وی با بیان دستور قرآنی در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (انفال/۴۵)، گفت: خدا به مومنان دستور می‌دهد که در برابر دشمنان ثابت‌قدم باشند چرا که بدترین جنبندگان و دشمنان خبیثی چون ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار در تقابل با این ملت هستند، اینها کافر هستند، نقض پیمان می‌کنند، میز مذاکره را منهدم می‌کنند لذا خدا می‌فرماید بر اینها سخت بگیرید، مجاهده و مقابله در میدان کنید و پابرجا بمانید.

دشمن مسلح و مجهز هیچ کاری از پیش نمی‌برد

سعیدی با تأکید بر اینکه بر طبق آموزه‌های قرآنی جبهه کفر هر چقدر هم که متعدد و متکثر و مجهز باشد اما در برابر اراده الهی به شمار نمی‌آیند، گفت: آمریکا ناوها و هواپیماها و جنگنده‌های سنگین و پرشمار دارد اما اینها نمی‌تواند از قدرت اسلام و مسلمین سبقت بگیرند و پیروز شوند.

وی با تأکید بر آموزه قرآن مبنی بر قوی و مجهز شدن مسلمانان برای مبارزه با جبهه کفر، گفت: امام شهیدمان در طی دوران رهبر داهیانه و مدبرانه خویش، با تأسی به آموزه قرآنی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» نیروی هوافضا، نیروی زمینی و دریایی، ارتش و سپاه و بسیج کشور را ساختند و قوت بخشیدند و امروز، نیروهای مسلح نماد اقتدار ایران اسلامی هستند که به فضل الهی دشمن را به زمین خواهند زد.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به خدعه و توطئه دشمن در دوره سکوت عرصه نبرد، بیان کرد: امیرالمومنین (ع) در نامه ۶۲ نهج‌البلاغه فرمودند: «إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ»، دشمن نخوابیده است اما مردم و مسئولان و قوای مسلح ما بیدارند، خدا را دارند و به فضل الهی همه نقشه‌های شوم دشمن را نقش بر آب خواهند کرد.

سعیدی اظهار کرد: دشمن امام ما را شهید کرد اما این ملت درس‌آموخته در مکتب امام حسین (ع) درس عاشورایی خود را خوب بلد است، راه روشن خود را تحت رهبری امامین انقلاب خوب می‌شناسد. ملت ایران مبعوث شده تا این راه و شعار هیهات من الذله را تا آخر ادامه می‌دهد.

وی با توصیه مردم به عدم پیگیری و توجه به اخبار رسانه‌های معاند، گفت: رسانه‌های معاند پیاده نظام و بلندگوی دشمن هستند که برای منافع و مصالح دشمن تحلیل می‌کنند و ما دشمنان خود را خوب می‌شناسیم.