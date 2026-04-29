۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

شهسواری: دیدار با جامعه ایثارگری با هدف تقویت خدمات‌رسانی انجام می‌شود

سنندج ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر لزوم ارتباط مستقیم با ایثارگران در مقطع کنونی کشور، گفت: دیدار با جامعه هدف در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از ایثارگران، با اشاره به اهمیت شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: ارتباط مستمر با جامعه ایثارگری از اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در این مسیر تلاش می‌شود خدمات به‌صورت دقیق‌تر و هدفمندتر ارائه شود.

وی افزود: در این مقطع حساس، رسیدگی به مسائل و مطالبات ایثارگران نیازمند حضور میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با آنان است تا بتوان تصمیمات کارآمدتری اتخاذ کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: این دیدارها با هدف بررسی مشکلات، تسریع در روند خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف انجام می‌شود.

شهسواری با تأکید بر جایگاه والای ایثارگران در جامعه، خاطرنشان کرد: خدمت به این قشر معزز وظیفه‌ای مهم و مستمر است و مجموعه بنیاد تمام توان خود را در این مسیر به‌کار گرفته است.

