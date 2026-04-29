به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از ایثارگران، با اشاره به اهمیت شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: ارتباط مستمر با جامعه ایثارگری از اولویتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در این مسیر تلاش میشود خدمات بهصورت دقیقتر و هدفمندتر ارائه شود.
وی افزود: در این مقطع حساس، رسیدگی به مسائل و مطالبات ایثارگران نیازمند حضور میدانی و گفتوگوی مستقیم با آنان است تا بتوان تصمیمات کارآمدتری اتخاذ کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: این دیدارها با هدف بررسی مشکلات، تسریع در روند خدماترسانی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف انجام میشود.
شهسواری با تأکید بر جایگاه والای ایثارگران در جامعه، خاطرنشان کرد: خدمت به این قشر معزز وظیفهای مهم و مستمر است و مجموعه بنیاد تمام توان خود را در این مسیر بهکار گرفته است.
نظر شما