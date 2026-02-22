تحول ساختاری در بنیاد شهید لرستان برای ارتقای خدمات به جامعه ایثارگری

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای راهبری تحول اداری استان در گفتوگو با رسانهها با اشاره به بازدید مدیرکل ساختار بنیاد شهید و دو تن از معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور از مراکز ایثارگری لرستان اظهار داشت: این بازدیدها با هدف بررسی میدانی وضعیت ساختار اداری شهرستانها، بهویژه شهرستان خرمآباد که ۳۷ درصد جامعه ایثارگری استان را در خود جای داده، انجام شده است.
بازنگری در ساختار اداری پس از چند سال
وی با بیان اینکه ساختار پیشین بنیاد شهید استان مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده است، افزود: با توجه به تغییر شرایط و افزایش مطالبات جامعه هدف، بازنگری در ساختار اداری یک ضرورت اجتنابناپذیر بود که خوشبختانه ساختار جدید پس از بررسیهای کارشناسی، مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان ادامه داد: پس از ارتقای استان به تیپ ۲، اصلاحات ساختاری و بازتعریف پستهای سازمانی در دستور کار قرار گرفته و این اقدام میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری و تسریع در ارائه خدمات به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشد.
چالش کمبود نیروی انسانی
آزادبخت با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مجموعه بنیاد شهید استان تصریح کرد: در حال حاضر ۷۵ پست سازمانی خالی در سطح استان وجود دارد که پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری به ۹۰ پست برسد و در صورت عدم جذب نیرو، در سال ۱۴۰۵ تعداد پستهای خالی به ۱۰۸ مورد افزایش یابد.
وی تأکید کرد: کمبود نیروی انسانی یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بنیاد شهید استان در مسیر خدمترسانی مطلوب است و ضرورت دارد در این زمینه حمایتهای لازم از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.
پیگیری مستمر برای تقویت ظرفیتها
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای رفع مشکلات موجود گفت: پیگیریهای مستمر از طریق سفرهای ماهانه به تهران و مذاکره با مسئولان مرکز در حال انجام است تا زمینه تأمین نیروی انسانی و تقویت زیرساختهای اداری فراهم شود.
آزادبخت در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اصلاحات، ارتقای سطح رضایتمندی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تسهیل فرآیندهای اداری و تحقق عدالت در ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری استان لرستان است.
