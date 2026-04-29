برپایی نمایشگاه خوشنویسی حضوری با عنوان «آفتاب هشتم» در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرخنده میلاد حضرت امام رضا(ع)، نمایشگاه خوشنویسی «آفتاب هشتم در آیینه خوشنویسان قزوینی» با نمایش آثاری از ۳۰ استاد برجسته این خطه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین برپا شد.
این رویداد هنری که عصر روز چهارشنبه و به همت مشترک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و سازمان بسیج هنرمندان افتتاح گردید، میزبان مجموعهای از آثار فاخر در حوزههای نستعلیق، شکستهنستعلیق، ثلث و سایر اقلام خوشنویسی است.
در این نمایشگاه که به صورت زنده و با اجرای حضوری نویسی هنرمندان همراه بود، ۳۰ تن از خوشنویسان شاخص و پیشکسوت قزوینی با کتابت ابیات و مضامین مرتبط با سیره و فضائل حضرت ثامنالحجج(ع)، جلوهای از ارادت جامعه هنری استان به ساحت اهل بیت(ع) را به تصویر کشیدند.
گفتنی است نمایشگاه «آفتاب هشتم در آیینه خوشنویسان قزوینی» برای بازدید عموم علاقهمندان در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین دایر میباشد.
نظر شما