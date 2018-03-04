نفرات برگزیده جشنواره فعالیت های برتر دانشجویی فارس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی استان فارس وحیدخانی مظفری، دبیر جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی فارس اظهار داشت: هـمزمان بـا بـرگزاری دومـین یـادواره سـرداران و ۳۸۵ شـهید ولایت مدار و والامقام دانشجوی استان فارس، سومین جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویان استان درجهت تعمیم و تعمیق عمل انقلابی در دانشگاه‌های فارس برگزار شد.

وی هدف جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی استان را ایجاد رقابت سالم و شناسایی ظرفیت‌های عظیم دانشجویی دانست و تصریح کرد: این جشنواره در بخش‌های مختلف علمی با عنوان جشنواره فعالیت‌های برتر علمی بسیج دانشجویی فارس پندار، تربیتی با عنوان جشنواره تربیتی معرفتی صالحین، جهادی با عنوان جشنواره ایده‌ها و فعالیت‌های برتر جهادی، فرهنگی ورزشی با عنوان سومین جشنواره فرهنگی ورزشی پویش برگزار شد.

دبیر جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی فارس از برگزاری جشنواره نشریات و رسانه با عنوان سومین جشنواره نشریات و رسانه‌های دانشجویی انعکاس خبر داد و افزود:جشنواره قرآنی با عنوان سومین جشنواره قرآنی دانشجویی ترنم وحی، ادبی و هنری با عنوان سومین جشنواره ادبی هنری رویش اجرا شد.

وی عنوان کرد: شناسایی و کشف استعدادهای بالقوه دانشجویان در جهت بالفعل کردن این استعدادها، ترویج فعالیت‌های خودجوش فرهنگی در سطح دانشگاه‌ها و حمایت از این حرکت‌ها، تجلیل از فعالیت‌های برتر علمی دانشجویان از جمله اهداف دیگر این جشنواره بود که به همت دانشجویان بسیجی و تلاش همکاران و دبیران محترم در این حوزه توانستیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

خانی مظفری گفت: روند اجرایی سومین جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی استان از خرداد ماه ۹۶ کلید خورد و با برگزاری جلسات مستمر بین دبیران ۷ بخش مختلف جشنواره اصلی، تقویم اجرایی این برنامه بسته و از شهریور ماه ۹۶ همزمان با هفته دفاع مقدس، عملیات تبلیغات در سطح دانشگاه‌ها، رسانه‌های محلی و کشوری، شبکه‌های اجتماعی موبایلی، صدا و سیمای مرکز فارس آغاز شد.

دبیر جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی فارس خاطرنشان کرد: در ادامه روند اجرای این جشنواره، دبیرخانه مرکزی با راه‌اندازی سایت www.bsofestival.ir مراحل جمع‌آوری آثار و ارتباط با بدنه جامعه دانشگاهی را سهولت بخشید و دانشجویان از طریق این درگاه آثار خود را به هر کدام از بخش‌های جشنواره ارسال کردند.

وی افزود: پس از اتمام مهلت ارسال آثار در ۱۵ دی ماه ۹۶ و درخواست‌های متعدد جهت تمدید مهلت ارسال آثار، دبیرخانه مرکزی یک ماه جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی استان فارس را تمدید کرد و مهلت دریافت آثار، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به پایان و جشنواره به منزلگاه جمع‌بندی و داوری آثار رسید.

خانی مظفری ارسال بیش از ۱۳۰۰ اثر به دبیرخانه مرکزی و شرکت دانشجویان در سومین جشنواره فعالیت‌های برتر دانشجویی استان را نشان از ایجاد رقابت سالم و جنب و جوش در محیط دانشگاهی دانست و بیان کرد: بر اساس داوری‌های صورت گرفته، نفرات برگزیده مشخص و در ادامه این برنامه وظیفه خود می‌دانیم که از همت و تلاش این عزیزان تقدیر و تجلیل کنیم.

لازم به ذکراست امیر حسین سیاحی، دانشجوی دانشگاه آزاد کازرون،خانم میرشکاری، دانشجوی دانشگاه شیرازخانم وجیهه مهری، دانشجوی دانشگاه شیراز، علی رضا کشاورز، دانشجوی دانشگاه شیراز، سید محمد حسینی،دانشجوی دانشگاه صنعتی شیراز، فهیمه سهرابی، دانشجوی دانشگاه شیراز نفرات برگزیده چهاردهمین جشنواره فعالیت‌های برتر علمی (پندار) انتخاب شدند.

نفرات برگزیده سومین جشنواره فرهنگی ورزشی پویش نیز زارع، سرپرست تیم فوتسال مرودشت؛ علی انصاری، سرپرست تیم دانشگاه آزاد کازرون؛ ساره رحیمی، دانشجوی دانشگاه ارسنجان؛ زهرا رئوف، دانشجوی دانشگاه کازرون؛ حسین عباسی، دانشجوی دانشگاه کازرون؛ حسین دیندار لو، دانشجوی دانشگاه ارسنجان؛ علی روستایی، دانشجوی دانشگاه مرودشت؛ میثم حسین پور، دانشجوی دانشگاه مرودشت و پیمان قرمزی، دانشجوی دانشگاه کازرون معرفی شدند.

فاطمه قطهاری، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ محمد جواد اندیشه، دانشجوی دانشگاه هنر شیراز؛ علی رضا رحیمی، دانشجوی دانشگاه آزاد شیراز؛ سوسن حاجی پور،دانشجوی مرکز غیرانتفاعی هنر شیراز؛ امید سلامی، دانشجوی دانشگاه آزاد شیراز؛ حسین سعیدی، دانشجوی دانشگاه دولتی لامرد؛ دانیال بهادرانی، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ، نفرات برگزیده سومین جشنواره ادبی هنری رویش شدند.

در جشنواره صالحین،حجت الاسلام موسی آزاده، سرمربی بسیج دانشجویی کازرون؛ خواهر طلبه پگاه کوهی، سرمربی بسیج دانشجویی کازرون؛ فاطمه برقایی، دانشجوی دانشگاه دولتی فسا؛ سید احمد دشتی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی آباده؛ فاطمه نوروزی، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان کازرون؛ جواد خدادادی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز؛ طاهره دیانت، دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز، به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

محمد اسماعیلی فرد، دانشجوی دانشگاه غیرانتفاعی پیشتازان؛ حسین پرندک، دانشجوی دانشگاه شیراز؛ احمد رضا محمد پور، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم؛ فاطمه صفری، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان باهنر شیراز؛ زینب رشیدی، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان باهنر شیراز، نفرات برگزیده سومین جشنواره قرآنی دانشجویی (ترنم وحی) معرفی شدند.

محمد سمیعی،نجمه اشرفی،علی عطری، امیر سیاحی، دکتر ژاله رفاهی،احسان رشیدی،علی نقدی زاده،مظفر حیدری،محمد رحیم میرزایی، احسان مدبری،عقبل فیاضی،محمد رضا اسماعیلی،امید زارع و علی رضا هاشمی برگزیدگان جشنواره فعالیت های برتر جهادی (لنز خاکی) معرفی شدند.