نماینده عراقی: دولت جدید در توافق امنیتی با آمریکا بازنگری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حامد الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، نخست وزیر مکلف این کشور باید موضوع تقویت حاکمیت عراق را از طریق امضای توافقنامه های بین المللی گسترده پیگیری کند. این بهترین راه برای پایان دادن به هیمنه آمریکا بر تصمیم گیری های عراق است.

وی اضافه کرد، دولت مکلف باید مسئولیت بازنگری در مفاد توافق امنیتی امضا شده با واشنگتن را به صورت دقیق بر عهده بگیرد.

الموسوی تصریح کرد، دولت جدید باید جلوی تجاوزات پی در پی علیه حاکمیت عراق را بگیرد. گسترش روابط با کشورهای جهان و ایجاد افق های همکاری های بین المللی به صورت مستقیم در تقویت استقلال ملی دخیل است.

لازم به ذکر است که روز گذشته ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق علی الزیدی را به عنوان نخست وزیر مکلف این کشور معرفی کرد.