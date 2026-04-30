۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

دعوت ترامپ از نخست وزیر مکلف عراق برای سفر به آمریکا

نخست وزیر مکلف عراق از رایزنی تلفنی خود با رئیس جمهور آمریکا و دعوت رسمی ترامپ از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، علی الزیدی نخست وزیر مکلف عراق اعلام کرد: من یک تماس تلفنی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کردم. وی انتخاب من به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت.

الزیدی اضافه کرد که ترامپ از وی به صورت رسمی دعوت کرده تا به آمریکا سفر کند.

ترامپ نیز مدعی شد: ما خواهان روابط جدید و قدرتمند با عراق هستیم.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا با نقض قوانین و عرف های بین الملل در روند انتخاب نخست وزیر عراق مداخله کرد و با تهدید و فشار تلاش داشت گزینه مورد نظر خود را به قدرت برساند. این کشور در برهه های مختلف تلاش کرده با اهرم های سیاسی، اقتصادی، نظامی... نقشه های خود را در عراق پیاده کند.

