بانک مسکن تاکنون ۶ هزار میلیارد تسهیلات ودیعه جنگ پرداخت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، مدیرعامل بانک مسکن در این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات ودیعه مسکن جنگ رمضان، قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد است، افزود: پرداخت این تسهیلات در حداقل زمان ممکن یعنی ۳ روزکاری پس از افتتاح حساب در بانک مسکن انجام میشود که این روند اعطای تسهیلات در نظام بانکی منحصربهفرد است.
دکتر خورسندیان مبلغ تأمین اعتبار شده برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن جنگ رمضان را ۲ همت عنوان کرد و افزود: یک همت از این مبلغ از منابع داخلی بانک مسکن و یک همت از سوی صندوق ملی زمین و مسکن تأمین میشود.
وی درخصوص مشمولین تسهیلات ودیعه مسکن جنگ رمضان گفت: این تسهیلات با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) در تمامی شهرها و روستاها (به استثنای کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) به ساکنان واحدهای آسیبدیده غیرقابل سکونت که پس از بررسیهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول این وام میشوند، پرداخت میشود.
دکتر خورسندیان درخصوص مبلغ تسهیلات گفت: این تسهیلات حداکثر ۳ میلیارد ریال برای روستائیان، حداکثر ۴ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای کوچک (تا ۲۵ هزار نفر جمعیت)، حداکثر ۶ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز حداکثر ۷ میلیارد ریال برای ساکنان مراکز استانها (به استثنای کلانشهرها) پرداخت میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی توسط بانک مسکن گفت: علیرغم بروز جنگ تحمیلی سوم در کشور، هیچگونه وقفهای در اعطای تسهیلات این طرح از سوی بانک مسکن به وجود نیامده و این اطمینان را میدهم که همچنان پرداخت سهم الشرکه بانک متناسب با پیشرفت پروژهها در این طرح تداوم دارد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به تعامل مطلوب بانک و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای خدمترسانی به مردم عزیز کشورمان بهویژه آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم گفت: درصورتیکه هموطنان مشمول تسهیلات ودیعه مسکن جنگ رمضان و همچنین طرح نهضت ملی مسکن در دریافت تسهیلات با مشکل و یا ابهام مواجه شدند میتوانند با شماره تلفن ۶۱۰۸۸-۰۲۱ مرکز ارتباطات مردمی بانک مسکن تماس گرفته تا دغدغه آنها پیگیری و حل شود.
