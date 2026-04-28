به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد؛ در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حسین وفایی عزیز، عرصهی رقابتهای قهرمانی جهان در سالن کروسیبل را با موفقیت و سربلندی سپری کرده است. پیروزی درخشانی که در رویارویی با نفر اول اسنوکر جهان، جاد ترامپ به ارمغان آمد، نشان از تسلط، تخصص و ارادهای داشت که سبب شد سزاوارانه در جمع هشت بازیکن برتر دنیا قرار بگیرد.
اینکه با وجود رقابتی دشوار، نام ایران با موفقیت در این ورزش همراه شده و با بازگشتی هوشمندانه در بخش پایانی مسابقه، باعث خوشحالی مردم شد، ارزشی ماندگار دارد.
حضور مقتدرانه در این سطح از رقابتها، گویای توانمندی جوان ایرانی است که هیچ مرزی را نمیشناسد.
این موفقیت ارزشمند را به این قهرمان ارزنده، فدراسیون بولینگ و بیلیارد و مردم ورزشدوست، تبریک میگوییم و در دیدار مقابل حریف چینی و ادامه این مسیر جهانی، آرزوی ثبات قدم و پیروزی داریم.
