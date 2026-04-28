آتلانتیک: اختلاف نظر ونس و هگست در خصوص جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی آتلانتیک فاش کرد که جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا روایت خوشبینانه پنتاگون در خصوص ذخایر موشکی آمریکا در منطقه را در بحبوحه جنگ با ایران زیر سوال برد.
در حالی که گزارشهای رسانه ای حاکی از آن است که ذخایر تسلیحاتی واشنگتن به طرز نگرانکنندهای پایین است، گزارش آتلانتیک فاش کرد که جی. دی. ونس، در جلسات خصوصی در مورد نحوه به تصویر کشیدن جنگ در ایران توسط پنتاگون ابراز تردید کرده است.
به گفته مقامات ارشد دولتی که با این نشریه گفتگو کردهاند، ونس صحت ادعاهای ارائه شده توسط پنتاگون در مورد روند جنگ را زیر سوال برده و در طول گفتگوهای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ، نگرانیهای خود را در مورد در دسترس بودن سیستمهای موشکی خاص این کشور ابراز داشته است.
به نوشته این روزنامه، برخی از نزدیکان ونس معتقدند که روایت پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، در خصوص جنگ «بیش از حد مثبت» و «گمراه کننده» بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی در چهار هفته اول حملات به ایران، بیش از ۸۵۰ موشک «تاماهاوک» شلیک کردهاند؛ برخی از منابع تعداد موشکهای باقیمانده در منطقه را «به طرز نگرانکنندهای پایین» توصیف کرده است.
مقامات مطلع از ارزیابیهای اطلاعاتی گفتند که تصورات مثبت سران پنتاگون در بهترین حالت، تصویری ناقص از جنگ ارائه میدهد.
مقامات آمریکایی اذعان دارند که ایران همچنان دو سوم نیروی هوایی خود، بیشتر توانایی پرتاب موشک خود و بیشتر قایقهای کوچک و سریع خود را که تهران را قادر به مینگذاری می کند، حفظ کرده است.
این گزارش می افزاید که عواقب کاهش شدید ذخایر مهمات آمریکا میتواند وخیم باشد، زیرا نیروهای آمریکایی باید از همین ذخایر در برابر چین، کره شمالی و روسیه استفاده کنند.
بر اساس تحلیلهای قبلی، تخمین زده میشود که ذخایر موشکهای دوربرد آمریکا در صورت بروز یک درگیری بزرگ، تنها در سه هفته به پایان برسد.
این گزارش ها در حالی منتشر میشود که پیت هگست، وزیر جنگ و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ادعا کرده اند که ذخایر تسلیحاتی آمریکا زیاد است. ترامپ نیز در یکی از دروغ پردازیهای خود ادعا کرده است که ذخایر تسلیحات اصلی آمریکا «تقریباً نامحدود» است.
نشریه آتلانتیک به تناقض آشکار این اظهارات با داده های اطلاعاتی اشاره کرده و مینویسد که ایران هر روز پرتابگرهای موشکی بیشتری را بازسازی میکند و به گفته افراد مطلع، حدود نیمی از سکوهای پرتاب موشک تخریب شده ایران، پس از آتشبس اولیه دوباره قابل استفاده هستند.
مشاوران معتقدند که تصویر خوشبینانه و رویکرد تهاجمی هگست نشان میدهد که او برای ارائه آنچه که رئیسجمهور میخواهد بشنود، طراحی شده است. به همین علت یکی از مقامات سابق آمریکا گفت که حرفه سابق هگست در تلویزیون، او را در دانستن نحوه صحبت با ترامپ بسیار ماهر کرده است!
