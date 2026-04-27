۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

منفورترین عضو کابینه ترامپ از دیدگاه مردم آمریکا معرفی شد

پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، مردم آمریکا در یک نظرسنجی جدید اعلام کردند که وزیر جنگ این کشور، منفورترین عضو کابینه ترامپ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آمریکایی‌ها پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، به شدت از پیت هگست وزیر جنگ این کشور ناراضی هستند؛ کسی که از متحدان جاه‌ طلب ترامپ است . تصدی اش در پنتاگون را به عنوان «شغل رویایی» خود تصور می کند.

طبق آخرین نظرسنجی دیلی میل/جی ال پارتنرز از بیش از یک هزار آمریکایی، هگست با ۳۲ درصد محبوبیت، رتبه افتضاحی را (در کابینه ترامپ) به خود اختصاص داده است. در همین حال، رتبه عدم رضایت رئیس پنتاگون ۳۹ درصد است. اگرچه هگست با جمهوری‌خواهان در رقابت است و ۵۶ درصد از محافظه‌کاران از او حمایت می‌کنند، اما در بین مستقل‌ ها عملکرد ضعیفی دارد و کمی بیش از یک چهارم آنها، یعنی ۲۶ درصد، ریاست او را تأیید می‌کنند.

بیش از نیمی از پاسخ‌ دهندگان دموکرات - ۵۲ درصد - از عملکرد شغلی وزیر ناراضی هستند، در حالی که تنها ۱۴ درصد او را تأیید می‌کنند.

