به گزارش خبرنگار مهر، رشید جعفرپور، دبیر ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری، در نشستی با اصحاب رسانه که امروز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه برگزار شد، جزئیات برنامههای این رویداد فرهنگی را تشریح کرد.
وی گفت: برنامههای امسال با سه محور تبلیغی، مناسبتی و تبیینی طراحی شده و با توجه به همزمانی چهلمین روز شهادت شهید لاریجانی با ایام سالگرد استاد مطهری، مراسم بزرگداشت هر دو شخصیت در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در حرم حضرت معصومه(س) با حضور علما، شخصیتهای علمی، مذهبی و مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری چهار برنامه اصلی را تدارک دیده است که از جمله آنها میتوان به برگزاری مراسم بزرگداشت مشترک شهید مطهری و شهید لاریجانی به صورت آنلاین در روز پنجشنبه ساعت ۱۰ و نیم، برگزاری سومین دوره فشرده یکساله آنلاین شامل مطالعه ۴۰ اثر از آثار شهید مطهری ویژه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، و ارائه ۶۰ جلسه تدریس آفلاین آثار شهید مطهری با حضور اساتید مختلف اشاره کرد.
جعفرپور تصریح کرد: فایلهای منتخب آثار استاد شامل متن، صوت و کلیپ، متناسب با فضای امروز جامعه تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی، رسانه ملی و سخنرانان قرار گرفته است و شهرداریهای سراسر کشور نیز از عکسنوشتههای برگرفته از این محتوا در فضاسازی شهری استفاده خواهند کرد.
وی بیان داشت: برنامه حکمت مطهر با مشارکت ویژه صدا و سیما پیگیری میشود که شامل پخش مستند ویژه استاد مطهری در شبکه پنج در روز معلم و پخش زیرنویس جملات ایشان در تمامی شبکههای سیما است.
دبیر ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد مطهری با اشاره به مشارکت ۳۰ نهاد و سازمان فرهنگی در این رویداد، خاطرنشان کرد: ستاد بزرگداشت نقش هماهنگکننده دستگاهها را بر عهده دارد و برگزارکنندگان اصلی، مردم هستند؛ چرا که شخصیت شهید مطهری متعلق به همه آحاد جامعه است.
وی گفت: در روز سالگرد شهادت، ترجمه اثر چهل چراغ توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضور فرزندان استاد مطهری و شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی رونمایی خواهد شد و خانه موزه شهید مطهری نیز میزبان نشست اساتید دانشگاه تهران با حضور یکصد استاد و با همکاری بسیج اساتید در روز جمعه است.
جعفرپور افزود: روز سیزدهم نیز نشست تخصصی با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه برگزار میشود که در آن به ترتیب به دیدگاههای رهبر معظم انقلاب، شهید مطهری و شهید لاریجانی پرداخته خواهد شد.
وی با تأکید بر جایگاه دانشگاهی شهید مطهری، تصریح کرد: نشستهای مجازی، مسابقات کتابخوانی، فعالسازی کانونهای قرآن و عترت، تقدیر از پایاننامههای مرتبط، تکمیل سیر مطالعاتی و بازخوانی آثار ایشان و دیدار با خانواده شهدای اساتید توسط فعالان دانشگاهی برگزار میشود.
وی بیان داشت: به دلیل استقبال از کتابهای شهید مطهری در حوزه فلسفه در کشورهای اسلامی، رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور، نشستهای حضوری و مجازی برای معرفی اندیشههای ایشان ترتیب خواهند داد.
جعفرپور در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز با بهرهگیری از ظرفیت ۹۰ هزار هیئت ثبتشده، موضوع اندیشههای شهید مطهری را در برنامههای تبلیغی مساجد و هیئتها مورد توجه قرار خواهد داد و این برنامهها در هفته بزرگداشت اساتید و معلمان به اوج خود خواهد رسید.
