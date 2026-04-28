به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی فیلم فضای باز ایران، سعید نجاتی موسس و رئیس نخستین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران (ایران اپن ایر)، در حکمی سیاوش چراغیپور را برای دومین بار به سمت دبیری این رویداد منصوب کرد.
چراغیپور متولد سال ۱۳۴۲ در قصرشیرین، دارای مدرک درجه دو هنری و دانشآموخته آموزشگاه هنری آناهیتا است. او از سال ۱۳۶۷ تاکنون در بیش از ۷۰ تئاتر، دهها فیلم سینمایی، سریال تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی و دهها فیلم کوتاه بازی کرده است. از جمله آثاری که وی در آنها نقشآفرینی کرده است میتوان به فیلمهای سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است»، «ورود آقایان ممنوع»، «جهان با من برقص»، «ملاقات خصوصی» و سریالهای «لیسانسهها»، «بچه مهندس»، «جیران» و «آفتاب پرست» اشاره کرد.
نخستین جشنواره فیلم فضای باز ایران به ریاست سعید نجاتی و به همت موسسه فرهنگی هنری موج فاخته اردیبهشت ۱۴۰۴ در منطقه لاهیجان برگزار شد.
دومین دوره این رویداد نیز به صورت بینالمللی در شمال کشور برگزار و فراخوان آن در روزهای آتی منتشر میشود.
