تداوم تجمعات شبانه در میدان زمینه ساز بعثت معنوی مردم است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اعتمادی صبح چهارشنبه در نشست مشترک شورای هیئت های مذهبی، کانون مداحان و شورای ستایشگری شهرستان ارومیه، با تبریک دهه کرامت و تقدیر از مجاهدت‌های هیئات مذهبی و مداحان در برگزاری تجمعات معنوی، اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه‌های مردمی در برگزاری تجمعات شبانه، نمونه بارزی از حضور میدانی و زمینه‌ساز بعثت معنوی مردم است.

وی ادامه داد: نقش ستایشگران و هیئت ها در ارتقای روحی و بصیرت‌ افزایی ملت، نقشی بی‌بدیل و استراتژیک به شمار می‌رود.

حجت الاسلام اعتمادی تاکید کرد: با توجه به تأکید بر نقش و اهمیت این تجمعات، امید می‌رود با همت و همکاری مستمر، شاهد تحولی شگرف در عرصه فرهنگی و مذهبی شهرستان ارومیه باشیم.

در ادامه، اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای ارتقای کیفی و محتوایی تجمعات مردمی پرداختند.

بررسی راهکارهای جذب حداکثری مردم و بهره‌گیری از ظرفیت سخنرانان برجسته و مداحان توانمند در برنامه‌های شبانه،میزبانی کنگره ملی پیرغلامان و برنامه‌ ریزی عملیاتی برای برگزاری شایسته همایش ملی پیرغلامان حسینی به میزبانی شهرستان ارومیه در سال جاری از اهم مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین تدوین نقشه ‌راه برای برگزاری ویژه ‌برنامه‌ های دهه ولایت و آماده‌سازی فضای شهر به منظور استقبال از ماه محرم الحرام و تاکید بر هم‌افزایی میان تشکل‌های مذهبی به منظور خلق رویدادهایی ماندگار و اثرگذار از دیگر موضوعات مورد طرح در این نشست بود.