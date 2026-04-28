صدور ۶۶۰۳ مورد رای مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در جلسه مدیریت هدفمند جمعیت کیفری در محل دادگستری استان سمنان با تاکید بر اینکه صدور احکام جایگزین حبس از سیاست های قوه قضاییه است، ادامه داد: رویکرد این اقدام اصلاح رفتار مجرمان کم خطر است.

وی توضیح داد: بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و جایگزین حبس گامی در راستای سیاست‌های اصلاحی و باز پرورانده در قبال محکومان برای کاهش جمعیت کیفری استان سمنان است.

رئیس دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه این اقدامات باعث کاهش اثرات منفی زندان برای زندانیان و خانواده‌های آن‌ها می شود، تصریح کرد: ارفاقات قانونی زمینه بازگشت این نوع مجرمان را به جامعه فراهم می‌سازد.

اکبری با اشاره به اینکه طی سال گذشته شش هزار و ۶۰۳ مورد آرا مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان سمنان صادر شده است، تصریح کرد: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش پنجاه درصد داشته است.

وی افزود: طی بازه مذکور یک هزار و ۶۱ مورد حکم جایگزین در استان صادر شد که این میزان معادل ۱۶ درصد کل محکومیت های حبس را شامل می‌شود.