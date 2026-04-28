نمایشگاه «میراث وطن، خلیج فارس» در کتابخانه جندی شاپور

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نمایشگاهی با عنوان «میراث وطن، خلیج فارس» از تاریخ دهم اریبهشت ماه تا بیستم همین ماه در کتابخانه جندی شاپور ایران مال برگزار خواهد شد.

بهرام شایان آذر، سندپژوه اسناد دوره اسلامی و کتابدار کتابخانه جندی شاپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همکاران ما در کتابخانه جندی شاپور به عنوان قلب تپنده فرهنگی ایران مال و محل تعامل و آشنایی مراجعین و مخاطبین خود، به مناسبت روز ملی خلیج فارس در نظر دارند با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور و کمیسیون ملی یونسکو ایران، ضمن برپایی نمایشگاهی با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای فارسی و غیر فارسی در قالب کتاب اسناد و نقشه های تاریخی، به مدت ۱۰ روز (دهم تا بیستم اردیبهشت ماه) همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب میزبان ،مراجعین علاقه مندان و پژوهشگران هستند؛ تا بخشی از جلوه های تاریخی فرهنگی و تمدنی در خلیج فارس را بازنمایی کنند.

وی افزود: آشنایی و معرفی نقشه‌های مربوط به قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی، اسنادی از تاریخ معاصر ایران، پخش مستندی از جایگاه این منطقه در ایران و جهان اسلام، آشنایی کودکان و نوجوانان با دریاهای ایران و جایگاه جغرافیایی خلیج فارس در نقشه ایران از جمله اهداف برپایی گرامیداشت این روز خواهد بود.

این نمایشگاه به معرفی کتاب، اسناد و نقشه‌های تاریخی مرتبط با خلیج فارس می‌پردازد و فرصتی مناسب برای آشنایی عمیق‌تر با تاریخ و فرهنگ این منطقه مهم است. از عموم مردم، پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا در این رویداد فرهنگی شرکت کرده و با میراث غنی سرزمین خود آشنا شوند.