به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، یادداشتهای روزانه جان اشتاینبک، نویسنده مشهور امریکایی و خالق آثار شاخصی چون «خوشههای خشم» و «شرق بهشت» است که برای نخستین بار، توسط پیمان طالبی، نویسنده و روزنامهنگار، به زبان فارسی ترجمه شده است.
جان اشتاینبک در دوران تالیف رمان مشهور «شرق بهشت» دچار نوعی انسداد و فروبستگی در نوشتن شد و هر چه کرد نتوانست بنویسد؛ پاسکال کوویچی، ویراستار او، به اشتاینبک پیشنهاد کرد که هر روز پیش از آغاز کار، نامهای به ویراستارش بنویسد تا شاید اینگونه قلمش راه بیفتد و بتواند دوباره بنویسد. پیشنهاد پاسکال موثر واقع میشود و در نهایت با این ترفند، اشتاینبک موفق میشود «شرق بهشت» را بنویسد.
در نسخه دستنویس این شاهکار ادبیات جهان، یکطرف صفحات یادداشتهای روزانه اشتاینبک در قالب نامه بود و در طرف دیگر متن رمان «شرق بهشت». ویراستار کتاب، نامههای درج شده در این دفتر را جدا کرد و آنها را سالها در صندوقچهای پنهان کرد.
بعد از انتشار موفق رمان «شرق بهشت» و شهرت آن در سراسر جهان و همچنین بعد از مرگ نویسنده کتاب، پاسکال کوویچی و همسر اشتاینبک تصمیم میگیرند نامههای اشتاینبک در دوران نوشتن این رمان را در قالب کتابی مجزا منتشر کنند.
کتاب با عنوان The Journal of a novel یا «مجله یک رمان» و با عنوان ثانویه «نامههای شرق بهشت» به بازار عرضه و با استقبال خوانندگان انگلیسیزبان مواجه میشود، اما در زبان فارسی تاکنون مترجمی به سراغ این نامههای خواندنی نرفته بود.
پیمان طالبی، مترجم کتاب، در مقدمه این اثر اذعان کرده که توسط احمد اخوت، نویسنده و مترجم نامآشنای ادبیات فارسی، با این کتاب آشنا شده و در مسیر ترجمه کتاب از راهنماییهای او نیز بهره برده است. طالبی کتاب حاضر را به احمد اخوت تقدیم کرده است.
جان اشتاینبک، نویسنده آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۶۲، خالق کتابهای مطرحی چون «خوشههای خشم»، «شرق بهشت» و «موشها و آدمها» است. او یکی از پرخوانندهترین نویسندگان ادبیات داستانی قرن بیستم در سراسر جهان محسوب میشود.
جان اشتاینبک در طول زندگی ۶۶سالهاش، جوایز ادبی متعددی دریافت کرده و از نویسندگانی است که موفق شده نام خود را به دلیل «نوشتههای واقعگرایانه و تخیلی و تلفیق آن با شوخطبعی و ادراک بالای اجتماعی» در فهرست برندگان جایزه نوبل ماندگار کند؛ «غول کلمات آمریکایی» لقبی است که جان اشتاینبک در محافل ادبی با آن شناخته میشود.
پیمان طالبی، شاعر، نویسنده و روزنامهنگار جوان ایرانی، متولد ۱۳۷۰ در رشت است که از او تا امروز ده کتاب منتشرشده و آثاری چون «پنج پرتره» و «سعید نفیسی به هشت روایت» در قالب جستار و نانفیکشن، از این جملهاند.
یادداشتها و جستارهای او در این سالها در مجلات متعددی چون بخارا، تجربه، کتابنامه آگاهی نو، دوباره، کرگدن و... و همچنین روزنامههایی چون شرق، اعتماد، هممیهن و... منتشر شده است.
این دومین تجربه این نویسنده در زمینه ترجمه کتابی از زبان انگلیسی است. انتشارات مهرگان خرد، «برای امروز کافی است» را در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه خواهد کرد.
