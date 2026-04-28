معاون نیروی دریایی سپاه: تنگه هرمز برای همیشه تحت مدیریت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حرم حضرت معصومه(س)، سعید سیاه‌سرانی در مراسم گرامیداشت دریابان شهید علیرضا تنگسیری، در حرم مطهر بانوی کرامت، با روایتی حماسی و تفصیلی از سیره و مجاهدت‌های این شهید والامقام، افزود: فرمانده شهید ما حاج علیرضا تنگسیری فرمود: اگر خدا هزار جان به ما بدهد، ما حاضریم هزار بار برای مردممان کشته شویم. فرمانده ما فرمود جزایر ناموس ماست و ما برای ناموسمان جانمان را می‌دهیم. فرمانده ما فرمود ولی فقیه دستور دادند تنگه هرمز بسته بماند؛ مردم از ما می‌خواهند تنگه هرمز بسته بماند.

وی با تاکید بر نقش مردم و ولایت در تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور، اضافه کرد: به عنوان سرباز سید علی و سید مجتبی و نوکر همه مردم ایران و جبهه مقاومت، ما سربازان شما هستیم؛ اگر اراده جمهوری اسلامی ایران نباشد، ولایت فقیه نخواهد و مردم ما نخواهند، ما اجازه نخواهیم داد حتی به اندازه یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور نماید. دست‌های ما روی ماشه است؛ خیال مردم ما جمع باشد، جان‌برکفان این انقلاب مثل شیر از دریا و هوا و زمین مراقب این مملکت هستند.

وی در ادامه به تفسیر شعار «الله اکبر» توسط مردم پرداخت و گفت: الله اکبر یعنی خدایی که توسط یک عنکبوت، رسولش را از دل غار نجات می‌دهد. الله اکبر یعنی خدایی که توسط یک چوب خشک، دل نیل را می‌شکافد و فرعون زمان را غرق می‌کند. الله اکبر یعنی زمانی که ایرانی‌ها خوابند، در دل طبس شن‌های روان را خدا به حرکت در می‌آورد و هلیکوپترهای آمریکایی را به زمین می‌کوبد. همان خدا که خدای خامنه‌ای است و زنده است، در اصفهان ابهت نداشته آمریکایی‌ها را می‌شکند و هیمنه پوشالی استکبار را درهم می‌کوبد. همان خدا قرار است در دل خلیج همیشه فارس، فرعون زمان و ترامپ ملعون را مدفون نماید.

سیاه‌سرانی با اشاره به تقسیم وظایف میان مردم و نیروهای مسلح، خطاب به مردم گفت: فرماندهان ما فرمودند میدان و تنگه هرمز با ما، خیابان و تنگه احد با شما که تنگه احد مهمتر است.

وی افزود: دشمن طعنه می‌زند که امام شما را شهید کردیم، فرماندهان شما شهید شدند. اما فرمانده این کشور حسین بن علی(ع) است. وقتی وارد کربلا می‌شود، می‌گویند حسین برای چه زن و بچه آورده؟ فرمود اگر قرار است دین خدا بماند، خواهرم را برای اسیری می‌آورم، خودم را برای سم اسب آماده می‌کنم.

وی با اشاره به نداهای پنجاه و هفت شب مردم در خیابان‌ها و شعار «هیهات منا الذلة» که برگرفته از ندای امام حسین(ع) است، گفت: این ندای مردم ما به ترامپ حرام‌زاده ملعون است که اگر ما را بین ذلت و کشته شدن قرار دهی هرگز ذلت را انتخاب نخواهیم کرد.

معاون سپاه پاسداران با اشاره به پرچم اسلام که روزی توسط حضرت زینب(س) در کربلا برافراشته شد، افزود: این پرچم تا به دست امام زمان(عج) نرسد، پایین نخواهد آمد. مملکت صاحب دارد، آن هم امام زمان(عج). کشوری که دو ماه برای حسین و زهرا(س) مشکی می‌پوشد، مملکتی که خیابان و بیابانش آکنده از عشق حسین و زهراست، مادر ما زهرا(س) برای آن مملکت دعا می‌کند. دنیا بداند تا چادر مادرمان زهرا(س) بر روی این مملکت و جبهه مقاومت سایه افکنده، این مملکت بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

وی در ادامه به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد گفت: من در آن حادثه بودم. پنجاه نفر از شهدا را خودم و رفقایم از زیر آوار درآوردیم. طبقه سوم که دخترها بودند، اولین موشک را به آن زدند. هر جنازه مبارکی را پیدا کردیم یا دست پیدا کردیم، یا انگشت، یا پا، یا سر. ماکان نصیری را اصلا پیدا نکردیم.

وی در ادامه با اشاره به قدرت نظامی ایران، گفت: تنگه هرمز برای همیشه در مدیریت ایران است. دشمن باید عوارض بدهد، باید با زبان فارسی صحبت کند، باید از نقطه‌ای که ما می‌گوییم عبور کند. محاصره دریایی که آنها می‌گویند برای ما خنده‌دار است.

وی با ذکر آمار عبور انرژی از تنگه هرمز، گفت: عزتی که اسلام امروز در تنگه هرمز دارد، هیچ وقت این عزت را نداشتیم. صدایی از تنگه هرمز به گوش می‌رسد و آن پایان حضور آمریکایی‌ها در خلیج همیشه فارس است. ان‌شاءالله در قدس نماز جماعت خواهیم خواند.

مراسم بزرگداشت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسوولان کشوری و لشکری در حرم بانوی کرامت برگزار شد.