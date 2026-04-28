۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی؛ ۲ شهرک دیگر به دست روسها آزاد شد

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی و آزادسازی دو شهرک جدید به دست ارتش روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که طی شبانه روز گذشته دهها فروند پهپاد و ۱۰ بمب هوایی هدایت‌شونده نیروهای مسلح اوکراین رهگیری و منهدم شده است.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۸۶ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستراخان، ولگوگراد، روستوف و کورسک رهگیری و منهدم کردند.

همچنین وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک دیگر توسط ارتش روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک ایلینوفکا در منطقه دونتسک و شهرک زملیانکی در منطقه خارکف را به دست گرفته ‌اند.

از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود گفت: در پی حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به منطقه بلگورود، سه غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

