حملات تلافی جویانه روسها و انهدام ۶۰۱ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از حمله تلافی‌جویانه روسیه علیه تاسیسات نظامی صنعتی اوکراین خبر دادند.

وزارت دفاع روسیه از حمله تلافی‌جویانه ارتش روسیه علیه صنایع نظامی و تأسیسات سوخت و انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد و اعلام کرد، اهداف این حمله محقق شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه به انهدام ۶۰۱ پهپاد اوکراین و شش موشک طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره شده است.

وزارت دفاع روسیه ازکشته شدن ۱۲۱۰ نیروی اوکراینی به دست روسها طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.