انهدام ۱۴۰ هزار پهپاد اوکراینی به دست روسها؛ «میروپولیه» آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی یک شهرک دیگر خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که شهرک میروپولیه در منطقه سومی به دست نیروهای روسی آزاد شده است.

به گزارش این وزارتخانه، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه پنج بمب هوایی هدایت‌شونده، دو موشک هیمارس و ۵۰۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: همچنین تاسیسات نظامی، فرودگاه‌های نظامی و تأسیسات زیرساختی بندری مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت.

این وزارت خانه همچنین از کشته شدن ۱۱۹۵ نظامی اوکراینی خبر داد و بیان کرد: نیروهای روسیه از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی بیش از ۱۴۰ هزار پهپاد اوکراینی را منهدم کرده‌اند.