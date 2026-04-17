رضا صادقی برای «اهلِ ایران» خواند؛ موج دوم سریال از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با انتشار موج دوم سریال «اهلِ ایران»، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیهکنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، رضا صادقی به عنوان خواننده این اثر معرفی شد. او قطعهای با حال و هوای وطن با ترانهای از یاحا کاشانی برای سریال خواند که به زودی منتشر میشود.
موج دوم این اثر که جمعه ۲۸ فروردینماه در دسترس مخاطبان قرار گرفت با انتشار ۲ اپیزود «قصه جنگ» به کارگردانی سجاد پهلوانزاده و «مهمان ویژه» به کارگردانی مهدی شامحمدی در پلتفرم شیدا همراه است.
در خلاصه داستان اپیزود «قصه جنگ» به نویسندگی امیر کمالی آمده است: ساعت چهار و ده دقیقه است، هنوز غروب نشده، خیلی مونده تا فردا صبح ...
سمانه شعاعی، رامان یاربیگی، سهیلا کاشفی، آیدین لطفی و ... بازیگران این اپیزود هستند.
در خلاصه داستان اپیزود «مهمان ویژه» به نویسندگی میلاد نجفی آمده است: دو دوست قدیمی به دلیل گرفتاری مالی پیش آمده، دست به دزدی میزنند. اما در اولین قدم با پرچمی مواجه میشوند که اتفاقات غیرمنتظرهای را برایشان رقم میزند ...
ابوالفضل جمشیدی، بابک جعفریه، بدرالسادات برنجانی و مهرآسا مداحی در این اثر بازی میکنند.
موج دوم این سریال به شهدای دانشآموز و کودکان آسیبدیده از جنگ تقدیم شده است.
سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران» که در مرکز سریال سوره تولید شده و مهدی یزدانیخرم سرپرست نویسندگان آن است، دارای قصههایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه اشتراکِ آنها «ایرانیماندن» است.
موج سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران» هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح در پلتفرم شیدا منتشر خواهد شد.
