آزمایشگاه های آب زنجان به جمع مراکز دارای تایید صلاحیت ملی پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه های میکروبی و فیزیکی شیمیایی مرکز پایش شرکت آب و فاضلاب استان زنجان طی سی و یکمین جلسه هیات تصمیم گیری در خصوص تایید صلاحیت در زمینه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون با حضور رئیس، معاونین، سر ارزیابان و متخصصین فنی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به این شرکت اعطا شد.

وی افزود: دریافت این گواهینامه پس از طی فرآیندهای دقیق، تخصصی و چند مرحله ای ارزیابی فنی، نشان از رعایت کامل الزامات استانداردهای ملی در انجام آزمون های آزمایشگاهی دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: نیروی انسانی متخصص نقش کلیدی در تحقق این موفقیت داشته و این دستاورد حاصل تلاش شبانه روزی و تعهد حرفه ای دست اندرکاران آزمایشگاه های آب استان است که با پایبندی به اصول کیفی توانستند الزامات سخت گیرانه برای دریافت این گواهی نامه معتبر را پشت سر بگذارند.

نادرخانی تاکید کرد: با دریافت این تائیدیه آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در زمره مراکز معتبر کشور از نظر دقت و صحت نتایج آزمون قرار گرفته و زمینه برای توسعه خدمات تخصصی، ارتقاء سطح کیفی پایش ها و هم راستایی با استانداردهای روز فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آبفا استان زنجان همواره توسعه زیرساخت های علمی و توانمندسازی نیروی انسانی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و این موفقیت را نقطه عطفی در مسیر بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی قلمداد می کند.