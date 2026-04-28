مازندران آماده تامین مرغ در ایام اربعین حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قرباننژاد بعدازظهر سهشنبه در نشست مشترک با فعالان حوزه تولید و مرغداران آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در تأمین بهموقع و توزیع مناسب گوشت مرغ در ایام اربعین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
وی گفت: برنامهریزی برای تأمین پایدار فرآوردههای پروتئینی و مدیریت بازار در ایام پرتقاضا از اهداف است.
حسین اسلامی معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه بر اهمیت برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان تولیدکنندگان، کشتارگاهها و شبکه توزیع تأکید کرد و گفت: استان مازندران به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید مرغ کشور نقش مهمی در تأمین بازار ایام اربعین دارد.
وی افزود: مشارکت نزدیک تشکلهای بخش خصوصی میتواند روند کشتار و توزیع را ساماندهی کرده و از نوسانات احتمالی بازار جلوگیری کند. همچنین استفاده از ظرفیت تشکلهای تولیدی و صنفی همراه با نظارت دستگاههای اجرایی میتواند نیاز بازار را بهطور مستمر تأمین کند.
در پایان نشست، بر استمرار جلسات کارشناسی، تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی به منظور مدیریت بازار و تأمین پایدار مرغ در ایام اربعین تأکید شد.
