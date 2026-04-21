به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه سهشنبه در نشست هماندیشی بررسی وضعیت واحدهای مرغداری بر ضرورت رفع موانع تولید و تأمین بهموقع نهادهها بهعنوان پیششرط افزایش جوجهریزی در شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی تأکید کرد.
نگهدار در این نشست با اشاره به نقش مهم صنعت مرغداری در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال در منطقه اظهار کرد: مدیریت صحیح نهادهها، تأمین بهموقع جوجه یکروزه و تقویت زیرساختهای فنی از مهمترین الزامات افزایش تولید پایدار در واحدهای مرغداری است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی افزود: رفع موانع تولید و برنامهریزی دقیق میتواند زمینه افزایش جوجهریزی و پایداری تولید گوشت مرغ در استان را فراهم کند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: جهاد کشاورزی در کنار بهرهبرداران قرار دارد و از ظرفیتهای کارشناسی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
وی نقش تشکلهای صنفی را در پیگیری مطالبات مرغداران و تقویت فرآیند تصمیمسازی مؤثر دانست و گفت: مشارکت فعال این تشکلها میتواند به بهبود شرایط تولید و افزایش پایداری در صنعت طیور کمک کند.
در ادامه این نشست، فعالان بخش مرغداری سوادکوه و سوادکوه شمالی مشکلاتی از جمله افزایش هزینه نهادهها، نوسانات بازار، چالش تأمین سوخت و کمبود حمایتهای اعتباری را از مهمترین دغدغههای خود عنوان کردند
