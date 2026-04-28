۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

انسداد محور رامهرمز به ابوالفارس در پی تخریب پل روستای خدیجه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان طی اطلاعیه‌ای از انسداد کامل محور مواصلاتی بخش ابوالفارس به شهرستان رامهرمز خبر داد.

مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: پل روستای خدیجه واقع در مسیر اصلی تردد مردم بخش ابوالفارس به شهرستان رامهرمز، ساعاتی پیش بر اثر عبور یک دستگاه تریلی باربری دچار ریزش و تخریب شد. در پی این حادثه و با توجه به سقوط خودروی مذکور، تردد در این محور تا اطلاع ثانوی به طور کامل متوقف شده است.

در این اطلاعیه ضمن تأکید بر حضور تیم‌های عملیاتی در محل حادثه، در خصوص مسیرهای جایگزین آمده است: رانندگان و اهالی بخش ابوالفارس می‌توانند از جاده ارمش به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند. همچنین برای تردد به روستاهای دالان و پتک بیگدلی، جاده تیغن بخش میداوود تعیین شده است.

این مرکز اعلام کرد: از کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود به منظور حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز گره‌های ترافیکی، از مراجعه به محل حادثه خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کنند.

