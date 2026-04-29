«شوگر چایی» با صدای یزدان فتوحی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «شوگر چایی» نوشته‌ علیرضا عبدی مجموعه‌ای از روایت‌ها و ماجراهای طنزآمیز از زندگی روزمره، دانشگاه، خانواده، شهر و آدم‌های عجیب و آشناست که در قالب چندین قصه و موقعیت به‌هم‌پیوسته و گاه مستقل روایت شده است.

این کتاب صوتی شنونده را از خوابگاه دانشجویی و قهوه‌خانه و اداره تا سرای سالمندان، قبرستان، موزه و حتی سیاره مشتری می‌برد. شوگر چایی با تکیه‌بر جزئیات ریز، زبان امروزی و موقعیت‌های غیرمنتظره، تجربه‌ای شنیداری سرشار از تصویر و موقعیت خلق کرده است.

در این کتاب صوتی شنونده با اپیزودهایی روبه‌رو است که هرکدام ماجرایی مستقل دارند اما در فضای کلی مشترکی از دغدغه‌های نسل امروز، فشارهای روزمره، ترس‌ها، رؤیاها و تناقض‌های اجتماعی حرکت می‌کنند.

کتاب صوتی «شوگر چایی» از سیل خوابگاه و زلزله شب امتحان ریاضی ۲ شروع می‌شود و با ماجرای دانشجوهایی که برای به‌دست‌آوردن برگه امتحان به ساختمان آموزش نفوذ می‌کنند، فضای دانشگاه را به میدان یک عملیات مخفیانه شبیه می‌کند.

در بخش‌های دیگر کتاب صوتی «شوگر چایی» شنونده به سرای سالمندانی می‌رود که مهندس و دکتر بازنشسته در آن از رکوردهای گینسی و پروژه‌های نیمه‌کاره حرف می‌زنند، به دل یک جنگ پنهان بین سیاره مشتری و زمین پرتاب می‌شود که در آن آدم‌فضایی‌ها در شلوغی چهارشنبه‌سوری، نازی‌آباد و پشت‌بام‌های دیش‌دار گم می‌شوند و به موزه‌ای سر می‌زند که در آن یک دزد، مومیایی هزارساله‌ای را می‌رباید و با مموشی روبه‌رو می‌شود که دنبال عشق چند هزارساله‌اش می‌شود.

کتاب صوتی «شوگر چایی» در ادامه به ماجرای شاه‌دزدی در پشت‌بام یک برج، شغل عجیب روح‌فروشی در جمعه‌بازار، خانواده‌ای که وسط بحث‌های زبانی و محیط‌زیستی با زلزله غافلگیر می‌شوند، کلاس‌های مجازی و معلمی که ریاضی و علوم را با بنگاه‌داری قاطی کرده است، و راننده‌تاکسی‌هایی که برای گرفتن «امکانات رفاهی» نقشه می‌کشند می‌پردازد.

