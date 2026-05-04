کتاب صوتی «عقابان دربند» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عقابان دربند» شامل مجموعه خاطرات شهید سرتیپ خلبان آزاده محمدیوسف احمد بیگی، سرهنگ خلبان آزاده محمدعلی کیانی و سرهنگ خلبان آزاده ابوالقاسم عبیری در سه فصل و در ۲۶۳ صفحه منتشر شده است.
در قسمتی از این کتاب و در خاطرات سرتیپ خلبان آزاده شهید محمد یوسفبیگی میخوانیم:
در زندان یک روز متوجه صدای زن و مرد عربی شدم که در اتاق بغلی ما شکنجه میشدند. آنها را به نوبت با کابل میزدند. عراقیها میگفتند که بگویید خمینی...؛ ولی آنها جواب نمیدادند و فقط میگفتند: لا، لا . بسیار ناراحت شدم و برای اینکه از موضوع سر در بیاورم، در را کوبیدم. نگهبان آمد. گفتم: احتیاج به دستشویی دارم. در را باز کرد و مرا بیرون برد. در برگشت دیدم که زن و مرد جوانی با چشمان بسته ایستادهاند و مرد که به نظر میرسید شوهر او باشد از درد ضربههای کابل به خود میپیچید. با دیدن ان صحنه، قلبم به درد آمد ولی کاری از دستم ساخته نبود. خواستم احساسا خودم را به آنها منتقل کنم. لذا از جلو آنها که عبور میکردم گفتم: الله کریم.
سرباز، سرم داد کشید و گفت: اسکت، اسکت!
هر دوی آنها انگار فهمیده بودند که من عرب نیستم. با لبخند و تکان دادن سر جواب دادند: الله کریم.
معاونت فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران این کتاب صوتی را با همکاری ایران صدا منتشر کرده است.
