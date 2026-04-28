بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی در ادامه فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر امروز سهشنبه تا صبح فردا برای همه نقاط استان با شدت و ضعف بارش پراکنده و رگباری باران گاهی رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود.
وی گفت: باتوجهبه ماهیت متغیر بارشهای فصل بهار و بالابودن شاخصهای ناپایداری، طی ساعاتی از امشب بارشها از مقدار و شدت بیشتری برخوردار هستند.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: مطابق با هشدار صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، خطر اصابت صاعقه، خطر ریزش کوه، خسارت به برخی محصولات کشاورزی، کاهش میدان دید افقی و... همراه خواهد بود.
مرادپور، بیان داشت: امروزوفردا به دلیل تشکیل میدانهای باد بر روی عراق و جهت جریانات غالباً غربی، احتمال نفوذ پدیده گردوغبار و کاهش میدان دید وجود دارد.
وی گفت: همچنین برای روز چهارشنبه در برخی نقاط استان بارشهایی بهصورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه پوشش ابر و افزایش سرعت باد پدیدههای غالب آسمان منطقه هستند.
مرادپور، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه کاهش مییابند.
