صادرات خدمات فنی و مهندسی ۱۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشنبخش معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی و حدود ۴۰۰ میلیون دلار سایر خدمات صادرات داشت که این عدد در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر برنامههای توسعهای، صادرات در این حوزه به حدود ۳ میلیارد دلار رسید.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، او در ادامه با اعلام جزییات صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته، تصریح کرد: ۱.۸ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و ۱.۲ میلیارد دلار سایر خدمات صادرات داشتیم؛ اما بررسیهای ما حکایت از این دارد که با وجود رشد قابل توجه صادرات این حوزه همچنان صادرات خدمات و خدمات فنی و مهندسی صادرات متناسب با ظرفیتها جلو نرفته است.
به گفته روشنبخش؛ میتوان با تمرکز و برنامهریزی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، افق ۵ میلیارد دلاری برای این حوزه ترسیم کرد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تلاش داریم با بازآفرینی صادرات خدمات فنی و مهندس ارزش و اعتبار این بخش را افزایش بدهیم چراکه این حوزه دیگر محدودیتهای صادراتی در سایر بخشهای صادراتی، چون مبادی ورودی و خروجی و ... را ندارد و میتواند ارزآوری و اشتغال قابل توجهی برای کشور بههمراه بیاورد.
نظر شما