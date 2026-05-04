صادرات شیرخشک به صورت مشروط آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه شماره ۷۶۲۰۳۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت صادرات برخی اقلام لبنی مشمول بازنگری قرار گرفته و صادرات «شیر خشک صنعتی» در چارچوب مشخصی آزاد شده است.

در این نامه که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده، با استناد به نامه شماره ۷۲۶۶۴۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ و فهرست ممنوعیت‌های صادراتی فصل یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن، اعلام شده است که اقلام «شیر خشک صنعتی کم‌چرب یا بدون چربی» با کد تعرفه ۰۴۱۲۱۰۱۰ و «شیر خشک صنعتی پرچرب» با کد تعرفه ۰۴۱۲۱۰۲۰، از این پس به‌صورت مجاز مشروط امکان صادرات خواهند داشت.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات مرتبط با صادرات این اقلام الزامی بوده و دستگاه‌های اجرایی و گمرکات کشور موظف به اجرای دقیق آن شده‌اند.