دو کارمند شهرداری کیلان به اتهام ارتشا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر،محمد زارع،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو کارمند شهرداری کیلان به اتهام ارتشا و فساد مالی خبر داد.

دادستان دماوند، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی و صیانت از سلامت نظام اداری، با صدور دستور قضایی، دو تن از کارکنان شهرداری کیلان به اتهام فساد مالی و ارتشا بازداشت شدند.

وی افزود: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و نظارتی، پرونده‌ای در خصوص تخلفات مالی در مجموعه شهرداری کیلان تشکیل شد که با دستور دادستان، متهمان توسط مأموران گمنام امام زمان (عج) دستگیر و برای طی مراحل قانونی روانه زندان شدند.

دادستان دماوند با تأکید بر اینکه خط قرمز دستگاه قضایی، فساد در هر سطح و جایگاهی است، خاطرنشان کرد: برخورد با گلوگاه‌های فساد و مفسدین اداری که باعث سلب اعتماد عمومی می‌شوند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت و در این مسیر هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

زارع در پایان تصریح کرد: در حال حاضر، برای این دو کارمند پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی ابعاد احتمالی دیگر و بررسی دقیق‌تر پرونده در جریان است.