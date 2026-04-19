۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

رئیس یکی از ادارات دماوند به اتهام ارتشا دستگیر شد

دماوند- دادستان دماوند از دستگیری رئیس یکی از ادارات این شهرستان به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری رئیس یکی از ادارات دماوند به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

زارع در ادامه، اظهار کرد: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی و پیگیری‌های به عمل‌آمده، با صدور دستور قضائی، متهم بازداشت و پرونده قضائی برای وی تشکیل شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در دستور کار دادستانی قرار داشته و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

دادستان دماوند در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه فساد اداری، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی بدون هیچ گونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

