عرض ارادت هنرمندان و اهالی ادب به امام رضا(ع)؛خادمان فرهنگی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی خادمان فرهنگ رضوی و پاسداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنرانی تعدادی از خادمان هنر و ادب امام رضا(ع) امروز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه در تالار وحدت برگزار شد.

در این گردهمایی که در شب ولادت امام رضا (ع) برگزار شد احمد مسجد جامعی، مجید مجیدی، حسام الدین سراج و سهیل محمودی از جمله شخصیت‌هایی بودند که در صحبت‌هایی به محضر امام رئوف عرض ارادت کردند.

حوزه‌های علم، شعر، ادب و حکمت همه به بارگاه امام رضا(ع) می‌رسد

مسجدجامعی با اشاره به آثار مکتوب در سیره امام رضا (ع) گفت: آقای عطاردی اثر «مسند امام رضا (ع)» را در دو جلد تدوین کرده است که از کارهای ارزشمند ثبت‌شده به نام ایشان است.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های برجسته شخصیت امام رضا (ع) که در ایران محقق شد، مناظره‌های حضرت در بارگاه خلافت عباسی است؛ مناظره‌هایی که تعداد آن‌ها به ۱۶ مورد می‌رسد و نشان‌دهنده قیام ایشان به دانش، عقل و فرهنگ است.

مسجدجامعی ادامه داد: نقل است که حضرت به ۱۸ هزار مسئله‌ای که از ایشان پرسیده شد، پاسخ دادند. کشوری که چند هزار سال سابقه تمدنی دارد، می‌تواند شخصیتی چون امام رضا (ع) را جذب کند و از این ظرفیت عظیم بهره ببرد.

وی با اشاره به میراث فرهنگی حرم مطهر تصریح کرد: کتابخانه آستان قدس رضوی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های کشور است و آستان حضرت از ارزنده‌ترین میراث شیعه در حوزه فرهنگ و هنر به شمار می‌رود. حوزه‌های علم، شعر، ادب و حکمت همه به ایشان می‌رسد و ایرانیان هر تجربه فرهنگی کهنی که داشتند، به پای ایشان ریخته و آن را بارور کردند.

مسجد جامعی تأکید کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این کشور در حوزه فرهنگ، هنر و تاریخ چیزی ندارد و نمی‌تواند منکر شود که بخشی از عالم از دستاوردهای کشورمان استفاده نکرده است. وی در این زمینه به کتاب «عیون اخبار الرضا» نیز اشاره کرد.

زیر سایه بزرگی ایستاده ایم که عیب‌ها را می پوشاند

حسام‌الدین سراج نیز در سخنان کوتاهی با بیان اینکه نمی‌دانم در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، گفت: فقط می‌دانم زیر سایه بزرگی ایستاده‌ایم که همه عیب‌های ما را می‌پوشاند. وی در ادامه قطعه‌ای شعری در وصف امام رضا (ع) اجرا کرد.

مجید مجیدی کارگردان سینما نیز با یادی از رهبر شهید انقلاب و شهدای میناب، از نیروهای نظامی که در ایام دفاع مقدس مقاوم ایستادند و از مردم بزرگ ایران که علیرغم همه کاستی‌ها و ناملایمتی‌ها پای این مرز و بوم ایستادند، قدردانی کرد.

وی با ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم، درباره فیلم مستندی که سال‌ها قبل در خصوص حرم امام رضا (ع) ساخته بود، گفت: این فیلم زمینه‌ساز ساخت کارهای بعدی من شد. مجیدی با گلایه از آستان قدس رضوی افزود: از این ظرفیت عظیم برای شناساندن امام رضا (ع) آن‌طور که شایسته است، استفاده نشده است.

کفش ها و قدم ها در محضر امام رضا(ع) هویت میابند

مجیدی در نقل خاطره‌ای بیان کرد: با معلمی برخورد کردم که خادم کفشداری حرم بود؛ زمانی که بچه‌های مدرسه فهمیدند ایشان خادم حرم است، رویشان نمی‌شد کفششان را به او بدهند و از این طریق ارتباط معنوی عمیقی بین بچه‌ها و معلم شکل گرفت و این دانش‌آموزان انسان‌های موفقی شدند.

وی ادامه داد: یکی از خادمان باغی داشت و آن را به عشق امام رضا (ع) به باغ انگور تبدیل کرده بود. یکی از کفشداران می‌گفت: همه آرزویم این است که یک روزی از این کفش‌هایی که می‌گیرم، یکی متعلق به صاحب‌الزمان (عج) باشد.

کارگردان فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» تأکید کرد: کفش یکی از بی‌هویت‌ترین اشیایی است که از آن استفاده می‌کنیم، ولی همین کفش و قدم‌ها در محضر امام رضا (ع) بها و ارزش پیدا می‌کند. یکی از خادمین می‌گفت: همه سرمایه زندگی‌ام این است که غبار این کفش‌ها را می‌گیرم و از اینکه زمستان بشود و زائران به حرم بیایند، ذوق‌زده می‌شوم.

مجیدی خاطره دیگری را از یکی از خادمین نقل کرد و گفت: یکی از موقوفات امام رضا (ع) روشنایی است که به نظر می‌رسد ارج و منزلت خاصی دارد. پدربزرگم تعریف می‌کرد پیرزنی بعد از فوت همسرش چراغ نقره‌ای داشت که تنها دارایی خانواده بود و وصیت کرده بود آن را وقف امام رضا (ع) کنند. به او گفتند این وقف امروز خیلی به کار نمی‌آید؛ تشکر و دلجویی کردند ولی آن را نپذیرفتند. وقت نماز برای اقامه نماز رفتم و پیرزن چراغ را روشن کرده بود تا نذرش را ادا کند؛ بعد از نماز که برگشتم برق رفت و چشمم به چراغ گردسوز افتاد که روشن بود؛ شرم کردم و احساسم این بود که امام رضا (ع) این نذر را قبول کرده است.

وی در پایان با اشاره به تجربه یک فیلمبردار ایتالیایی در فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» گفت: این فیلمبردار اصرار داشت به اماکن زیارتی برود و حس و حال معنوی ایران را تجربه کند؛ به مشهد رفتیم و همین که در حیاط حرم قدم گذاشتیم، ایشان با تعجب نگاه کرد و پرسید: امشب مهمانی خاصی هست؟ این جمعیت چیست؟ گفتم این‌ها زائر هستند و او نسبتی با هم ندارند. مجیدی افزود: او می‌گفت من چنین تجربه‌ای را در هیچ مکان مذهبی نداشتم که این‌گونه شور و شعف معنوی را حس کنم.