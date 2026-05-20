۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

خواننده معروف برای «ایران» خواند؛ ادامه دلبستگی به وطن

حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود اقدام به تولید یک تک آهنگ ملی - میهنی جدید کرده که به تازگی از سوی مرکز موسیقی «مأوا» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «ایران» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده از سوی مرکز موسیقی مأوا است که به تازگی با خوانندگی حسام الدین سراج از خوانندگان شناخته شده موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

دراین قطعه ملی - میهنی عبدالجبار کاکایی شاعر، داود ورزیده تنظیم و نظارت ضبط، گروه هنری ریاح طراح پوستر و حسام الدین سراج به عنوان خواننده حضور دارند.

حسام الدین سراج از خوانندگان مطرح موسیقی ایرانی است که طی سال های اخیر فعالیت‌های پرشمار و موثری در عرصه موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی داشته است.

علیرضا سعیدی

