به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: خسارت ۱۹ هزار واحد ارزیابی شده که در حد تأمین اقلام معیشتی بوده و تأمین این موارد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۰۰ هزار واحد دیگر، ۲ هزار واحد نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند، افزود: آییننامه مربوط به این واحدها در ۱۷ فروردین سال جاری به دولت ارائه شده و امیدواریم در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: در این آییننامه پیشبینی شده است به میزان زیربنای واحد آسیبدیده، مبلغی بهصورت بلاعوض در اختیار متقاضیان قرار گیرد. همچنین پروانه و خدمات مهندسی برای ساخت واحدها بهصورت رایگان ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورتی که مالک بخواهد بیش از متراژ قبلی، واحد خود را احداث کند، باید از تسهیلات بانکی استفاده کند که جزئیات آن در آییننامه قید شده است.
خواجهدلویی گفت: برای واحدهای کاملاً تخریبی یا نیازمند جابهجایی نیز ودیعه مسکن بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است؛ بهگونهای که این رقم در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استانها ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با کارمزد ۴ درصد پرداخت میشود.
وی با اشاره به واحدهای نیازمند تعمیرات اظهار کرد: از مجموع واحدهای ارزیابیشده، ۸۱ هزار واحد نیاز به تعمیرات داشتهاند که تعمیرات ۳۱ هزار واحد در مدت کوتاهی به پایان رسیده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تاکنون مصوبه دولت ابلاغ نشده است، یادآور شد: با این حال بنیاد مسکن در بخش آواربرداری نیز کمکحال بوده و هماکنون عملیات ساختوساز واحدها آغاز شده است. در حال حاضر بنیاد مسکن در حدود ۳۴۰ شهر و روستا مسئولیت بازسازی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: مسئولیت بازسازی واحدها در شهر تهران و ۷ کلانشهر دیگر بر عهده شهرداریهاست و بنیاد مسکن صرفاً بازسازی مناطق آسیبدیده مردمی را دنبال میکند و سایر بخشها در حوزه مسئولیت دستگاههای متولی قرار دارد.
خواجهدلویی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در چارچوب وظایف و تصمیمات اتخاذشده در حال خدمترسانی به مردم است و این خدمات پس از جنگ شامل ارزیابی خسارات، آواربرداری و اسکان موقت میشود. این موضوع در ۲۸ اسفند سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسید، اما بنیاد مسکن اقدامات اجرایی خود را از ۱۰ اسفند آغاز کرده بود.
