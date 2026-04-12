به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خانه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ ماه رمضان خبر داد و گفت: حدود دو هفته پیش این طرح وارد فاز عملیاتی شده است.

وی افزود: میزان این تسهیلات در روستاها از حدود ۳۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و در شهرهای مراکز استان‌ها تا سقف حدود ۷۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد که به‌صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به روند پرداخت این تسهیلات ادامه داد: تلاش شده است فرآیند پرداخت و دریافت وام‌ها به‌صورت روان و بدون پیچیدگی انجام شود تا متقاضیان با سهولت بیشتری بتوانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

خواجه‌دلویی در پایان گفت: در حوزه ضمانت‌ها، وثایق و ارائه مدارکی مانند اجاره‌نامه، سخت‌گیری‌های کاهش یافته و بانک مسکن همراهی مناسبی در این زمینه داشته و دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ کرده است.