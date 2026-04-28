پروانه:کارگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه دوشنبه شب در اجتماع بزرگ «خروش غیرت؛ از نخلستان تا صنعت» که در شهرستان تنگستان و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ رمضان و شهدای کارگر برگزار می شد؛ اظهار کرد: امروز جبهه واقعی کشور، جبهه نبرد اقتصادی است و کارگران، ستونهای اصلی مقاومت و پایداری در این میدان نابرابر به شمار میروند.
وی با اشاره به تاریخ پرافتخار مقاومت مردم جنوب کشور بهویژه تنگستان گفت: تنگستان، دیار نخلهای سرفراز و مردمان دریادل، در طول تاریخ نشان داده است که در جغرافیای غیرت این سرزمین، بنبستی وجود ندارد و امروز نیز کارگران این دیار با ایستادگی در عرصه تولید، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر اینکه دشمن طی چهار دهه گذشته با تحریم و فشارهای ظالمانه، معیشت مردم و کارگران را هدف قرار داده است، افزود:حملات به مراکز صنعتی و کارگری، تلاشی برای ضربه زدن به سفره کارگران بود، اما این توطئهها با همت و مقاومت جامعه کار و تولید ناکام ماند.
پروانه با بیان اینکه هر چرخ تولیدی که در کارگاهها میچرخد، سیلی محکمی بر چهره استکبار است، تصریح کرد: کارگر در مکتب ما، سرباز جبهه اقتصادی است و حضور پررنگ کارگران در کارخانهها، خیابانها و صحنههای اجتماعی، به نیروهای مسلح، مدیران و حتی دیپلماتهای کشور قوت و امید میبخشد.
وی با اشاره به مسئولیتهای دولت در حمایت از جامعه کارگری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را مکلف میداند از اشتغال، امنیت شغلی، معیشت و خانوادههای کارگران صیانت کند و در همین راستا، حمایتهای بیمهای، پرداخت مقرری بیمه بیکاری و پشتیبانی از کارگران و کارفرمایان آسیبدیده با جدیت در حال انجام است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر امنیت و رفاه خانواده کارگران را خط قرمز دولت دانست و تأکید کرد:در کنار جامعه کارگری خواهیم ماند و اجازه نخواهیم داد در این شرایط سخت، حقی از کارگران عزیز ضایع شود.
پروانه در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم و کارگران شهرستان تنگستان، از همراهی رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل تأمین اجتماعی، فرماندار تنگستان، امام جمعه شهر اهرم و سایر مدیران و دستاندرکاران این مراسم تشکر کرد و گفت: این اجتماع باشکوه، نماد وحدت، مقاومت و پیوند عمیق مردم، کارگران و مسئولان در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی است.
خاطرنشان می سازد: اجتماع «خروش غیرت؛ از نخلستان تا صنعت» با حضور پرشور کارگران و مردم شهرستان تنگستان و با همت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان و شهرداری و شورای اسلامی شهر اهرم برگزار شد.
