بازنگری و رصد اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز پنجشنبه از آغاز عملیات بازنگری و به‌روزرسانی «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان» در آذربایجان شرقی خبر داد و هدف از این اقدام را هم‌سویی برنامه‌ها با نیازهای روز جامعه بانوان عنوان کرد.

لیلا بنام در حاشیه انعقاد تفاهم نامه فی‌مابین استانداری و دانشگاه شهیدمدنی آدربایجان، با تأکید بر سرعت تغییرات اجتماعی و ضرورت اتخاذ رویکردی نو در سیاست‌گذاری حوزه زنان گفت: سند قبلی نیازمند بازنگری جدی در حوزه‌های مختلف است. نسخه جدید این سند ۱۴ محور اصلی در حوزه زنان و خانواده را با شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار می‌دهد و موضوعات تازه‌ای متناسب با واقعیت‌های روز جامعه به آن افزوده شده است.

به گفته وی، اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های هدفمند و عادلانه‌تر در حوزه زنان و خانواده و گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی در استان آذربایجان شرقی باشد.

بنام افزود: انتظار می‌رود با نهایی شدن این سند و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، فصل جدیدی از خدمات هدفمند و عدالت‌محور در حوزه زنان و خانواده در سطح استان آذربایجان شرقی آغاز شود.