حق بیمه پرداختی کارگران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، واحدهای اجرایی مکلف به رعایت موارد مرتبط با بخشنامه دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال ۱۴۰۵ هستند.
بر اساس مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۵، «حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۵،۵۴۱،۸۵۰ ریال اعلام شده است.» همچنین «سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۴، معادل ۴۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۱۹،۵۴۹ ریال به شرح ذیل افزایش مییابد.»
به موجب بند (۲) مصوبه دستمزد سالجاری، تبصرههای ذیل آن و دستورالعملهای صادره از سوی ادارهکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، تمامی کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاههای دارای طرح طبقهبندی و فاقد طرح طبقهبندی مشاغل) که «دارای حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است» مبلغ روزانه ۱۶۶،۶۶۷ریال، حقبیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمیناجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت کنند.
بر اساس این بخشنامه، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار باید طبق قانون، هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ مربوط به کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار(مزایای رفاهی و انگیزهای)، کمکهزینه مسکن کارگری و حق تأهل به همراه سایر اقلام مشمول کسر حقبیمه در ستون مربوطه و کسر حقبیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.
در چارچوب این بخشنامه همچنین جزئیات مربوط به موضوعات «حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمهشدگان ادامه بیمه به طور اختیاری»، «حداقل مبنای پرداخت حقبیمه بیمه شدگان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۵»، «مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمههای توافقی»، «پرداختیهای مقرریبگیران بیمه بیکاری»، «ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بینشهری»، «ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی»، «بیمههای خاص»، «میزان اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی دولت بابت کارگاههای تولیدی، فنی و صنعتی موضوع قانون معافیت از پرداخت حقبیمه تا میزان ۵ نفر کارگر و همچنین بیمهشدگان خاص» و «حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حقبیمه»، تشریح شده است.
