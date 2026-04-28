۷۰ کیلوگرم شیشه از یک باند بزرگ در جویبار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی با بیان اینکه، ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در شهرستان جویبار کشف و ضبط شد، گفت: این عملیات منجر به زمین‌گیر شدن اعضای یک باند کلان تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در سطح استان شده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی دقیق، یکی از باندهای اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در استان شناسایی شد. پس از هماهنگی قضائی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان جویبار در یک عملیات مشترک و ضربتی، اعضای این باند را دستگیر کرده و از خودروی متعلق به متهمان، مقدار ۷۰ کیلوگرم شیشه کشف کردند.

وی به اقدامات صورت گرفته در سال جاری اشاره کرد و افزود: اقدامات ویژه انتظامی و اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منجر به افزایش ۶۰ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر و همچنین افزایش ۱۳۶ درصدی در جمع‌آوری معتادان متجاهر شده است که این امر یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی مازندران تاکید کرد: همکاران ما در مجموعه نیروی انتظامی برای برقراری امنیت مردم، با تمام توان و بدون هیچ‌گونه کوتاهی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.