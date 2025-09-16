  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در جویبار کشف شد

جویبار - فرمانده انتظامی مازندران از کشف مزرعه بیت کویین حاوی ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در جویبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت استخراج ارز دیجیتال در شهرستان جویبار، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی مأموران توانستند محل فعالیت استخراج ارز دیجیتال که در شهرک صنعتی بوده شهرستان جویبار را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار داشت: با هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی محل استخراج ارز دیجیتال مورد بازرسی قرار گرفت که ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز و غیر فعال قاچاق کشف شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه متهم ساکن تهران می‌باشند و با تشکیل پرونده به مرجع فضایی معرفی شد،، عنوان داشت: برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه‌های مکشوفه بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال برآورد شد.‌

