۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در جویبار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت استخراج ارز دیجیتال در شهرستان جویبار، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی مأموران توانستند محل فعالیت استخراج ارز دیجیتال که در شهرک صنعتی بوده شهرستان جویبار را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار داشت: با هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی محل استخراج ارز دیجیتال مورد بازرسی قرار گرفت که ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز و غیر فعال قاچاق کشف شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه متهم ساکن تهران می‌باشند و با تشکیل پرونده به مرجع فضایی معرفی شد،، عنوان داشت: برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه‌های مکشوفه بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال برآورد شد.‌