۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

استاندار سمنان خطاب به مدیران: نماز را در برنامه‌ریزی‌ها جدی بگیرید

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر اینکه اقامه نماز باید به عنوان یک اصل جدی در برنامه‌ریزی مدیران قرار گیرد، گفت: هر جا به نماز اهمیت داده شود، تصمیم‌گیری‌ها کیفی‌تر و موفق‌تر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان سمنان با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در اقامه نماز بیان کرد: التزام عملی مسئولان به این فریضه الهی، علاوه بر ایجاد نظم و انسجام در محیط‌های اداری، موجب تقویت روحیه خدمت‌رسانی و افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری در رسیدگی به امور و مشکلات مردم خواهد شد.

وی افزود: اقامه نماز باید به‌عنوان یک اصل جدی در برنامه‌ریزی مدیران مورد توجه قرار گیرد و هیچ برنامه یا جلسه‌ای نباید مانع انجام آن شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه توجه به نماز موجب نظم و برکت در امور می‌شود، گفت: هر جا که به نماز اهمیت داده شود، برنامه‌ها دقیق‌تر پیش می‌رود و مدیران نیز در تصمیم‌گیری‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند؛ از این‌رو لازم است خود مسئولان در عمل پیشگام باشند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت الگوبودن مدیران تصریح کرد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها باید عامل به نماز و ترویج‌دهنده این فرهنگ باشند و برنامه‌های کاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که زمان اقامه نماز در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: رسیدگی به مشکلات مردم باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر انجام شود و در صورت وجود هرگونه کاستی، موضوعات به‌صورت مستقیم دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6814259

