به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان سمنان با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در اقامه نماز بیان کرد: التزام عملی مسئولان به این فریضه الهی، علاوه بر ایجاد نظم و انسجام در محیط‌های اداری، موجب تقویت روحیه خدمت‌رسانی و افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری در رسیدگی به امور و مشکلات مردم خواهد شد.

وی افزود: اقامه نماز باید به‌عنوان یک اصل جدی در برنامه‌ریزی مدیران مورد توجه قرار گیرد و هیچ برنامه یا جلسه‌ای نباید مانع انجام آن شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه توجه به نماز موجب نظم و برکت در امور می‌شود، گفت: هر جا که به نماز اهمیت داده شود، برنامه‌ها دقیق‌تر پیش می‌رود و مدیران نیز در تصمیم‌گیری‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند؛ از این‌رو لازم است خود مسئولان در عمل پیشگام باشند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت الگوبودن مدیران تصریح کرد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها باید عامل به نماز و ترویج‌دهنده این فرهنگ باشند و برنامه‌های کاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که زمان اقامه نماز در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: رسیدگی به مشکلات مردم باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر انجام شود و در صورت وجود هرگونه کاستی، موضوعات به‌صورت مستقیم دنبال خواهد شد.