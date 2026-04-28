فراخوان نمایشگاه گروهی عکس «حماسه خیابان»

«حماسه خیابان»؛ نمایشگاه عکس تجمعات مردمی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا با همکاری کانون فیلم و عکس ازنا، نمایشگاه گروهی عکس «حماسه خیابان» را برگزار میکند. موضوع این نمایشگاه، ثبت لحظات ماندگار از تجمعات مردمی است.
در این فراخوان آمده است: هر تجمع مردمی، داستانی از همبستگی، امید و حرکت است. ما در نظر داریم مجموعهای از این لحظات ناب را در کنار هم به تماشا بگذاریم و از شما دعوت میکنیم تا با نگاه منحصربهفرد خود، بخشی از این نمایشگاه باشید.
شرایط شرکت در فراخوان
شرایط شرکت در این فراخوان به شرح زیر اعلام شده است.
تعداد آثار: هر هنرمند میتواند حداکثر ۳ فریم عکس ارسال کند.
کادربندی: با توجه به چیدمان نمایشگاه، تنها عکسهای با کادر افقی پذیرفته میشوند.
ابزار عکاسی: محدودیتی در نوع دوربین وجود ندارد؛ آثار میتوانند با دوربینهای حرفهای یا تلفن همراه ثبت شده باشند.
ویرایش: اصلاح رنگ، نور و کنتراست مجاز است، اما ویرایشهایی که جنبه استنادی عکس را مخدوش کند، پذیرفته نخواهد بود.
حق مالکیت: ارسالکننده عکس به عنوان مالک اثر شناخته میشود و مسئولیت حقوقی آن برعهده ایشان است.
نحوه ارسال آثار و مهلت فراخوان
علاقهمندان میتوانند آثار خود را به همراه «نام و نام خانوادگی» و «شماره تماس» به آیدی @rzseyfi در پیامرسان ایتا ارسال کنند.
آخرین مهلت ارسال آثار به این فراخوان، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقهمندان باید آثار خود را حداکثر تا این تاریخ ارسال کنند.
مکان برگزاری نمایشگاه
نمایشگاه گروهی عکس «حماسه خیابان» در پارک ملت که محل تجمعات شبانه مردمی است، برگزار خواهد شد.
این مکان، فضایی مناسب برای به تصویر کشیدن حماسه حضور مردم در این صحنههای انقلابی است.
نظر شما