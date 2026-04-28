ایجاد کتابخانه در شهرک مسکن ملی گرمسار؛ زمین مورد نیاز واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر سه شنبه در جلسه شورای مسکن گرمسار در فرمانداری شهرستان با اشاره به آخرین تحولات حوزه مسکن بیان کرد: روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در گرمسار با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با سرعت مطلوبی پیش میرود و تأمین زمین و آمادهسازی زیرساخت های شهرکهای جدید در اولویت برنامههای این شهرستان قرار دارد.
وی با تأکید بر عزم جدی مسئولان استان و شهرستان در تأمین مسکن تصریح کرد: امید است با اجرای طرحهای در دست اقدام توسط بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی، مشکلات تأمین مسکن در شهرهای گرمسار و ایوانکی طی سالهای آینده تا حد زیادی برطرف شود.
فرماندار گرمسار با اشاره به پروژه ۱۵ هکتاری شهرک البرز اعلام کرد: مرحله نخست این طرح به اتمام رسیده و مراحل دوم و سوم نیز در دستور کار قرار گرفته است. هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی و بنیاد مسکن برای تسریع امور انجام شده و قرارداد آمادهسازی شهرک نیز تقریباً نهایی شده است.
همتی اضافه کرد: بر همین اساس، عملیات اجرایی این مجموعه بهزودی آغاز خواهد شد و دهیاری نیز در فروردین ماه امسال حدود ۳۰ مجوز ساخت صادر کرده که نشاندهنده ورود طرح به فاز عملیاتی است.
وی در اشاره به آخرین وضعیت شهرک نامآوران (۲۴۰ واحدی) بیان داشت: قیر مورد نیاز به زودی در اختیار شهرداری قرار میگیرد تا عملیات مربوط به آمادهسازی و آسفالت شهرک بدون وقفه ادامه یابد.
فرماندار گرمسار درباره واگذاری زمین کتابخانه عمومی در یکی از سایتها گفت: مسائل ارجاع زمین به ارشاد یا نهاد کتابخانههای عمومی مطابق روال قانونی و قیمت کارشناسی انجام شده تا بستر برای توسعه فضاهای فرهنگی نیز مهیا باشد.
