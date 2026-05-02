خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی زندگی انسان همیشه مورد توجه بوده و حتی انسانهای اولیه نیز از غارها به عنوان محل سکونت خود استفاده میکردند و با گذشت زمان و ظهور و بروز تمدن شکل مسکن برای انسان ها تغییر کرد.
با گذشت زمان و رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی کمبود مسکن به یک معضل تبدیل شده که حالا کمبود آن خانواده ها را با مشکلاتی مواجه کرده است. با وجود اینکه سالانه تعداد زیادی مسکن ساخته میشود اما سلسلهای از مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم در این زمینه با چالش هایی روبرو شوند و خرید یا ساخت مسکن و اجاره مسکن سختی هایی به دنبال داشته باشد.
مشاوران املاک معتقدند محدود بودن عرضه واحدهای آماده سکونت در کنار افزایش تقاضا، از عوامل اصلی بروز مشکلات مردم در حوزه مسکن محسوب میشود.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که یکی از مهمترین راهکارهای کنترل بازار، افزایش عرضه و تسریع در تکمیل پروژههای مسکونی در حال ساخت است. در این میان پروژههای مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرحهای حمایتی دولت میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش عرضه واحدهای مسکونی و ایجاد تعادل در بازار ایفا کند. تکمیل و تحویل بهموقع این پروژهها نه تنها به خانهدار شدن بخشی از متقاضیان کمک میکند، بلکه با افزایش تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار میتواند از شدت فشار تقاضا در بخش اجاره نیز بکاهد.
پروژههای مختلفی در قالب نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف از جمله همدان، نهاوند، ملایر، بهار و اسدآباد در حال اجراست. با این حال کارشناسان معتقدند سرعت تکمیل این پروژهها باید افزایش یابد تا آثار آن در بازار مسکن هرچه زودتر نمایان شود.
تأمین بهموقع تسهیلات بانکی، همراهی دستگاههای خدماترسان برای ایجاد زیرساختها و همچنین تأمین آورده متقاضیان از جمله عوامل مهمی است که میتواند در تسریع روند تکمیل این پروژهها نقش داشته باشد.
در کنار اقدامات دولت، کارشناسان تأکید میکنند که برنامهریزی برای توسعه ساختوساز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه مسکن نیز میتواند به افزایش عرضه واحدهای مسکونی کمک کند.
شرایط فعلی بازار مسکن همدان نشان میدهد که تکمیل هرچه سریعتر پروژههای در حال ساخت و افزایش عرضه واحدهای مسکونی، یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش فشار بر بازار خرید و اجاره مسکن و ایجاد ثبات نسبی در این حوزه به شمار میرود؛ اقدامی که در صورت تحقق میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط معیشتی خانوارها و ساماندهی بازار مسکن استان ایفا کند.
تمرکز بنیاد مسکن بر تکمیل پروژههای کوی پرواز و شهید بهشتی همدان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر همدان، اظهار کرد: پروژههای بنیادساخت و گروهساخت در شهر همدان، بهویژه دو پروژه بزرگ کوی پرواز و شهرک شهید بهشتی با سرعت مطلوبی در حال اجرا بوده و بخش قابل توجهی از برنامههای اجرایی سال جاری بر تکمیل این دو محور متمرکز شده است.
مسعود رضایی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای مسکن استان در سال جدید در تاریخ ۹ فروردین، افزود: در این جلسه تصمیمات مهمی برای تسریع پروژههای شهر همدان اتخاذ شد تا روند ساختوساز با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: در پروژه کوی پرواز، فراخوان تکمیل آورده تا سقف ۴۱۰ میلیون تومان صادر شد و تا زمان برگزاری جلسه شورا، تعداد ۲ هزار و ۴۹۵ متقاضی آورده خود را تکمیل کرده بودند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان افزود: پس از آن، در مکاتبهای از این متقاضیان قدردانی و اعلام شد در صورت توان مالی میتوانند آورده خود را تا ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهند تا پروژه به مرحله پیشرفت ۸۰ درصد و انتخاب واحد برسد.
وی ادامه داد: هدفگذاری این است که برای افرادی که آورده ۸۰۰ میلیون تومانی خود را تکمیل میکنند، امکان انتخاب واحد تا شهریورماه فراهم شود.
رضایی با اشاره به نقش متقاضیان در سرعت پروژه بیان کرد: برای گروهی از متقاضیان که آورده آنها کمتر از ۴۱۰ میلیون تومان بود نیز فراخوان جدیدی به مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان صادر شده است و میانگین آورده فعلی متقاضیان پروژه کوی پرواز ۲۷۷ میلیون تومان است که فاصله قابل توجهی با نیاز فعلی پروژه دارد.
نیاز ۴.۲ هزار میلیارد تومان برای رسیدن به پیشرفت ۸۰ درصد
وی تأکید کرد: برای رسیدن پروژه کوی پرواز به سطح پیشرفت ۸۰ درصد به ۴.۲ همت آورده مردمی نیاز است و هرگونه تأخیر در تأمین این آوردهها میتواند هزینه ساخت را افزایش دهد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان افزود: همزمان با پیشرفت پروژههای شهر همدان، دستگاههای خدماترسان شامل آب، برق و گاز نیز با هماهنگی مدیریت ارشد استان در حال اجرای زیرساختها هستند تا تحویل واحدها بدون مشکل انشعابات انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در پروژه کوی پرواز تاکنون ۱.۷ همت تسهیلات بانکی از سوی بانکهای مسکن، تجارت و ملت پرداخت شده است.
تأمین و دپوی مصالح برای کنترل هزینه ساخت
رضایی سپس به تشریح وضعیت پروژه ۶۰۰ واحدی شهرک شهید بهشتی در شهر همدان پرداخت و گفت: این پروژه نخستین پایلوت اجرای فراخوان ۸۰ درصد در استان است و تاکنون ۷۳ نفر از مجموع ۶۰۰ متقاضی نسبت به تکمیل آورده ۸۰۰ میلیون تومانی اقدام کردهاندو طبق برنامه، این پروژه باید تا تیرماه به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد برسد تا فرآیند انتخاب واحد آغاز شود.
وی افزود: بخش زیادی از مصالح مورد نیاز تأمین و دپو شده و عملیات اجرایی با قیمتهای قبلی در حال انجام است که نقش مهمی در کنترل هزینهها دارد و خرید مستقیم مصالح از بورس کالا نیز از جمله اقدامات انجام شده بنیاد مسکن برای کاهش هزینه تمامشده واحدها انجام داده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان عنوان کرد: در جلسه اخیر شورای مسکن استان مقرر شد دو زون دیگر کوی پرواز که آغاز عملیات اجرایی آنها با تأخیر روبهرو بود نیز مشمول فراخوان تکمیل آورده ۸۰ درصد شوند تا سرعت پیشرفت این بخشها نیز همتراز سایر بلوکها افزایش پیدا کند.
رضایی تأکید کرد: تمرکز اصلی بنیاد مسکن در شهر همدان، تکمیل سریع پروژههای کوی پرواز و شهرک شهید بهشتی است و همه آوردههای مردمی در کوتاهترین زمان ممکن به عملیات اجرایی و تأمین مصالح تبدیل خواهد شد تا این پروژهها در زمان تعیینشده به بهرهبرداری برسند.
وی بیان کرد: سال جاری سال تعیینکنندهای برای تحویل بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر همدان خواهد بود و تکمیل این پروژهها میتواند نقش مهمی در افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار مسکن همدان ایفا کند.
گفتنی است؛ در صورتی که پروژه های مسکن در همدان هرچه سریع تر آماده و تحویل متقاضایان شود به میزان زیادی در حل مشکلات مسکن در همدان موثر خواهد بود و تحویل بهموقع واحدهای در حال ساخت فرصتی برای آرامسازی بازار و بازگشت نسبی ثبات به حوزه مسکن همدان است.
