تأکید استاندار کرمانشاه بر تقویت نقش فرهنگی مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به جایگاه فرهنگ در اداره جامعه اظهار کرد: حوزه فرهنگی و اجتماعی نقش اساسی در پویایی سایر بخشها دارد و در واقع روح فعالیتهای مختلف به شمار میرود، به طوری که غفلت از این حوزه میتواند جامعه را با آسیبهای جدی روبهرو کند.
وی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای همه تخصصها و فعالیتهای اجرایی است، افزود: جامعهای که به این حوزه توجه نکند، به تدریج دچار تهیشدگی از درون خواهد شد، در حالی که فرهنگ غنی میتواند زمینهساز بالندگی و پیشرفت در تمامی عرصهها باشد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مؤلفههای قدرت در فرهنگ دینی تصریح کرد: روحیه ایثار، فرهنگ شهادت و پاسداشت مناسبتهایی همچون اربعین حسینی از مهمترین عواملی است که به پایداری ارزشها در جامعه کمک کرده و موجب تقویت انسجام اجتماعی شده است.
حبیبی با بیان خاطراتی از دوران جنگ ۵۰ روزه، جلوههایی از این فرهنگ را در عرصههای مختلف اجتماعی یادآور شد و گفت: در آن شرایط شاهد ایثار افرادی بودیم که حتی پس از پایان دوره خدمت، ماندن در میدان را بر بازگشت ترجیح میدادند و در بازار نیز برخی کسبه افزایش قیمتها در شرایط بحرانی را نادرست میدانستند که این رفتارها نمونهای از سرمایههای ارزشمند اجتماعی است.
وی در ادامه از تلاشهای آیتالله غفوری در تدوین سند فرهنگی ـ اجتماعی استان قدردانی کرد و افزود: با دقت نظر و حساسیت به مفاهیم و عناوین این سند، چارچوبی جامع برای هدایت فعالیتهای فرهنگی استان تهیه شده که میتواند مسیر حرکت در این حوزه را مشخص کند.
استاندار کرمانشاه همچنین بر نقش محوری مساجد در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: مساجد باید علاوه بر کارکرد عبادی، به مراکز فعال اجتماعی تبدیل شوند تا جوانان در آن حضور مؤثر داشته باشند و مسائل و نیازهای مردم نیز در این فضا مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی ادامه داد: ترویج الگوهای زیست متناسب با ارزشهای دینی و فرهنگی باید به صورت جدی در برنامههای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا این مفاهیم به شکل عملی در جامعه نهادینه شود.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت فعالیت مؤثر در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: در عرصه رسانه و فضای مجازی باید حضوری فعال و اثرگذار داشت و از این ظرفیت برای تقویت و ترویج ارزشهای فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.
استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی و اجرای برنامههای پیشبینیشده، گامهای مؤثری در مسیر ارتقای فرهنگی و اجتماعی استان برداشته شود.
