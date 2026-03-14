۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر تداوم خدمت‌رسانی در کرمانشاه

کرمانشاه - معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه،بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی، حضور میدانی مدیران و پیگیری روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، عصر شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیریتی استان، اهمیت تداوم خدمت‌رسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را مورد تأکید قرار داد.

در این تماس، استاندار کرمانشاه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های امنیت داخلی و مرزها، مدیریت بازار، معیشت مردم، امدادرسانی و ارزیابی خسارات ناشی از حوادث اخیر ارائه کرد.

عارف در این گفتگو ، کرمانشاه را «در خط مقدم مقابله با دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی» توصیف کرد و از عملکرد مدیران استان در خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم تشکر کرد.

وی بر ضرورت تداوم فعالیت شبانه‌روزی مدیران و حضور میدانی آن‌ها تأکید و اظهار داشت: در شرایط جنگی موجود، باید تمامی دستگاه‌ها تلاش کنند تا کمترین فشار و مشکل برای مردم شریف کشور به وجود آید.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار پیگیری جدی روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده و مستندسازی دقیق خسارات شد و حضور باشکوه مردم استان کرمانشاه در مساجد، میادین و صحنه دفاع از ایران اسلامی را ستود.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این گفت‌وگو از تشکیل پنج کارگروه تخصصی متشکل از امنیت، معیشت، بازسازی، بحران و امدادرسانی و اسکان خبر داد و گفت: از نخستین روزهای تجاوز دشمن، مدیران استان با روحیه جهادی و میدانی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به کارگروه امنیت عنوان کرد: تاکنون هیچ‌گونه ناآرامی در مرزها و مناطق مختلف استان گزارش نشده و وضعیت امنیتی استان کاملاً پایدار است.

استاندار کرمانشاه در زمینه معیشت و امدادرسانی نیز گفت: ستاد تنظیم بازار استان با نظارت مستمر بر فعالیت فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت، نانوایی‌ها و انبارهای ذخیره کالا، تمامی تلاش خود را برای تأمین آرامش مردم به کار گرفته است.

وی افزود: پنجاه تیم ارزیاب در سطح استان برای مستندسازی دقیق خسارات فعال هستند و بنیاد مسکن و جمعیت هلال‌احمر نیز امور بازسازی و اسکان آسیب‌دیدگان را با آماده‌باش کامل ادامه می‌دهند.

حبیبی همچنین بر آمادگی کامل ستادهای استانی برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: این ستاد صرفاً برای خدمات گردشگری نیست، بلکه باید توان پذیرایی از هم‌استانی‌ها و مهمانان خاص را در هر شرایطی داشته باشد.

استاندار کرمانشاه در پایان اظهار داشت: آرزوی ما نابودی کامل جنایتکاران و بازگشت آرامش به منطقه است، اما فارغ از هر تحول میدانی، دستگاه‌های اجرایی باید با سناریوهای از پیش تعیین‌شده، اجازه ندهند کوچک‌ترین خللی در رفاه مردم ایجاد شود.

