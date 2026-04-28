۵۰ نقطه از محورهای ارتباطی ایلام ریزش برداری شد

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران از بامداد امروز اظهار داشت: در پی بارش‌های اخیر که منجر به ریزش و انباشت گل‌ولای در نقاط مختلف شده بود، عوامل راهداری بلافاصله وارد عمل شده و تاکنون بیش از ۵۰ نقطه حادثه‌خیز را ایمن‌سازی و پاکسازی کرده‌اند.

وی با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای راهداری در تمامی محورها افزود: به رغم شدت بارندگی‌ها، با حضور به‌موقع تیم‌های عملیاتی، هیچ‌گونه انسدادی در مسیرهای استان ایجاد نشده است و عملیات لایروبی و ریزش‌برداری همچنان در نقاط مورد نیاز ادامه دارد.

دشتی‌پور ضمن اشاره به لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در مقاطعی که شاهد بارش تگرگ بوده‌ایم، تصریح کرد: از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود با توجه به شرایط جوی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت، حتماً با رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی تردد نمایند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان و مسافران می‌توانند پیش از آغاز سفر، جهت اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل کنند.